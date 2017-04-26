В отличие от одежды, обувь нужно подбирать строго по размеру. Майка, пальто, пиджак, юбка, брюки и прочая одежда, будучи больше или меньше на пару сантиметров, вряд ли испортят ваш имидж, да и дискомфорта при ношении вызывать не будут. С ботинками, туфлями, кроссовками, сапогами все не так просто.

В жизни бывает всякое, в том числе и сюрпризы, усложняющие быт. Если встал вопрос: «Что делать, если купил обувь на размер больше?» – то решить его можно успешно, причем несколькими способами. Что же делать, если обувь немного велика?

Согласно стандарту, обувь «калибруется» по длине стельки в сантиметрах. Незначительные отклонения в «размерной шкале» – это когда длина стельки оказалась больше длины ступни не более чем на 1 см. Разница где-то 0,3-0,5 см легко компенсируется за счет дополнительной стельки. Это несложно исправить в закрытой обуви: сапогах, ботинках, кроссовках, кедах, туфлях.

Достаточно толстая (4-7 мм) стелька позволит зафиксировать ступню, и хоть зазор длины останется, но на удобство ходьбы он не повлияет.

Стелька может выручить и когда обувь открытая, но здесь встает вопрос эстетики. Чтобы не испортить внешний вид, придется постараться подобрать в тон и по фактуре материала. И очень желательно дополнительную стельку в сандалии пришить по периферии или приклеить.

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Бывает, что новая «тютелька-в-тютельку» обувь в процессе носки раздается в ширину, и здесь также уместна компенсация стелькой. В общем, когда в процессе разнашивания обувь стала велика, то делать нужно то же самое, что и при избыточной длине.

Если обувь велика на размер – что делать?

Один стандартный размер может составлять и 0,5, и 1 сантиметр.

Если, например, вам достался 38-й вместо 37-го, то разница не в пользу ступни составляет не более 0,5 см, а если 43-й вместо 42-го, то 0,8–1 см.

Максимальная разница – не беда, но требует «комплексного решения 2в1»:

- постелить достаточно толстую стельку;

- вставить в мысок подушку из пористого материала.

















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Наиболее простой, удобный и подручный материал для подушки – поролон. Можно использовать кухонную губку или «палочку» («ленточку») для утепления окон. И та, и другая заготовка по размеру подгоняется с помощью обычных хозяйственных ножниц. Если обувь велика на размер, толщина подушечки должна быть больше, чем зазор между пальцами и мыском туфли (ботинка, сапожка).

Обычно хватает двукратного превосходства, то есть для компенсации 1 см надо сделать подушечку (валик) толщиной 2 см, высотой около 2 см и длиной 4-7 см.

Длина зависит от формы обувного носка и размера пальцев. Толщина подушки зависит от плотности материала – чем поролон «жиже», тем он податливей. Компенсирующая подушка из пористого материала может прослужить целый месяц или всего лишь несколько дней в зависимости от интенсивности пользования и качества поролона.

Если обувь чуть велика – что делать?

Когда речь идет о зимней или спортивной обуви, то для компенсации ее «лишней» длины или ширины можно обойтись толстыми носками и дополнительной стелькой.

В модельной обуви эти же приемы тоже достаточно эффективны в смысле комфорта, но лишь физического – странно будет щеголять в демисезонных или стильных туфлях с выпирающим наружу «зимним» носком.

Что делать, если кожаная обувь велика

То же, что и в случае с некожаной (спортивной, рабочей, резиновой). Так уж сложилось, что комфорт наших ступней больше зависит от соответствия размера и покроя, чем от обувного материала.































Aizvērt Оригинальная обувь Анастасии Радевич anastasiaradevich.com anastasiaradevich.com anastasiaradevich.com anastasiaradevich.com anastasiaradevich.com anastasiaradevich.com anastasiaradevich.com anastasiaradevich.com anastasiaradevich.com anastasiaradevich.com anastasiaradevich.com anastasiaradevich.com anastasiaradevich.com anastasiaradevich.com anastasiaradevich.com anastasiaradevich.com







Что делать, если обувь большая в пятках?

Такой вопрос обычно возникает, когда вам досталась обувь со слишком высоким подъемом (даже плотное затягивание шнурков не помогает). Здесь могут помочь:

- мягкая вставка впереди;

- вставка под шнуровкой или под язычком ботинка.

В первом случае пальчики упрутся, ступня сдвинется назад, и обувь придется впору. Во втором верх обуви более плотно пристанет к подъему ступни так, что нога надежно и комфортно зафиксируется внутри обувки.

Вставку можно изготовить из достаточно толстой ткани, кожи или войлока, в том числе путем использования нескольких слоев.

Зафиксировать ее можно шнурками, то есть на каждую полупару сделать две штучки с дырочками под шнуровку. Если вставка одна (под язычок), то фиксируется клеем. Второй вариант – пришить к обувному языку липучку. В целом, если обувь большая в пятках, надо регулировать высоту подъема.

Особое решение

Если не помогает ни один из способов, то остается «запасной вариант». Можно обменять обувь в торговой точке – закон о защите прав потребителей позволяет менять и возвращать проданный товар.

Если же «качать права» вы не намерены, то подарите обувь другу, брату, сестре, родителям, менее обеспеченным соседям.

Почему бы не превратить неудачную покупку в гуманный, благотворительный поступок?

Пусть ваша обувка всегда будет вам по ножке!

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