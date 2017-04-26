Шведский бренд молодежной одежды и аксессуаров дал советы лентяйкам

Шведская модная марка Monki выпустила ролик в поддержку экологичного образа жизни.

На видео «для лентяек» под названием 1-800-LAZY-ECO девушкам даются советы - например,

не стирать одежду целиком, а только застирывать пятна или очищать их заморозкой, сушить вещи на солнце,

выбирать при стирке в стиральной машине более низкую температуру воды, не носить натуральный мех...

Смотрите видео!

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