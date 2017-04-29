Меланию Трамп впервые затмила сильная и стильная конкурентка

У супруги 45-го президента США что ни появление на публике — то модная победа. Каждый образ Мелании Трамп вызывает восхищение поклонников и нескрываемую досаду завистников. Кажется, что среди других первых леди ей нет равных, но, как выяснилось, это не так.

27 апреля в Белом Доме состоялась официальная встреча Дональда Трампа и президента Аргентины Маурисио Макри. Сопровождали глав двух государств их супруги-красавицы. Мелания Трамп была одета весьма интересно —

на этот раз она отдала предпочтение узкой юбке и жакету с объемными плечами в стиле милитари от Altuzarra и пестрым туфлям на высоком каблуке от Manolo Blahnik.

Смело, эффектно и стильно!

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Однако стоит признать, что и Хулиана Авада выглядела весьма впечатляюще.

Ярко-красное платье с баской она дополнила остроносыми туфлями на сексуальных шпильках и лакированным клатчем.

Будем честны, в лице Хулианы Мелания встретила достойную соперницу. Впереди их наверняка ждет еще немало встреч, во время которых нам предстоит выяснить, кто же из красоток заслуживает звания самой стильной первой леди.

Фото: REUTERS/Scanpix

Фото: AP/ScanPix

Фото: AP/Scanpix

Фото: Reuters

Фото: AP/ScanPix









































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Aizvērt Битва стилей: Мелания Трамп против королевы Рании AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix







































Aizvērt Жена Трампа Мелания снова появилась в обществе AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA































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