Меланию Трамп впервые затмила сильная и стильная конкурентка

Мелания Трамп
 

Мелания Трамп. Фото: Reuters/Scanpix

У супруги 45-го президента США что ни появление на публике — то модная победа. Каждый образ Мелании Трамп вызывает восхищение поклонников и нескрываемую досаду завистников. Кажется, что среди других первых леди ей нет равных, но, как выяснилось, это не так.

Еще по этой теме

27 апреля в Белом Доме состоялась официальная встреча Дональда Трампа и президента Аргентины Маурисио Макри. Сопровождали глав двух государств их супруги-красавицы. Мелания Трамп была одета весьма интересно —

на этот раз она отдала предпочтение узкой юбке и жакету с объемными плечами в стиле милитари от Altuzarra и пестрым туфлям на высоком каблуке от Manolo Blahnik.

Смело, эффектно и стильно!

Реклама

Однако стоит признать, что и Хулиана Авада выглядела весьма впечатляюще.

Ярко-красное платье с баской она дополнила остроносыми туфлями на сексуальных шпильках и лакированным клатчем.

Будем честны, в лице Хулианы Мелания встретила достойную соперницу. Впереди их наверняка ждет еще немало встреч, во время которых нам предстоит выяснить, кто же из красоток заслуживает звания самой стильной первой леди.

Фото: REUTERS/Scanpix

Фото: AP/ScanPix

Фото: AP/Scanpix

Фото: Reuters

Фото: AP/ScanPix

Стиль первой леди США Мелании Трамп

Фото: Стиль первой леди США Мелании Трамп0

Битва стилей: Мелания Трамп против королевы Рании

Фото: Битва стилей: Мелания Трамп против королевы Рании0

Жена Трампа Мелания снова появилась в обществе

Фото: Жена Трампа Мелания снова появилась в обществе0

Супруга Дональда Трампа Мелания

Фото: Супруга Дональда Трампа Мелания0

Первая леди США Мелания Трамп в молодости

Фото: Первая леди США Мелания Трамп в молодости0

Еще по этой теме
ФОТО: Стиль Мелании Трамп вдохновил других первых леди мира

ФОТО: Стиль Мелании Трамп вдохновил других первых леди мира

Мелании Трамп - 47: смотрите, какой первая леди США была в молодости!

Мелании Трамп - 47: смотрите, какой первая леди США была в молодости!

Бывшая жена Трампа в свои 53 кое в чем даст фору Мелании

Бывшая жена Трампа в свои 53 кое в чем даст фору Мелании


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 89700 EUR
Дом
Дом, Mārupe, 195000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 32000 EUR

reklama.vesti.lv

Да или беда? СМИ обсуждают постаревшую Алферову Showbiz

Да или беда? СМИ обсуждают постаревшую Алферову

Дана Борисова отреагировала на скандальное заявление своей мамы Showbiz

Дана Борисова отреагировала на скандальное заявление своей мамы

Чем кормят наших детей? Латвийские школьники публикуют фото свои Новости

Чем кормят наших детей? Латвийские школьники публикуют фото свои

«Ты просто космос»: Ходченкова разделась в клипе "Ленинграда" Showbiz

«Ты просто космос»: Ходченкова разделась в клипе "Ленинграда"

СМИ: Google обязали признать Крым частью России Hi-Tech

СМИ: Google обязали признать Крым частью России

Персона

Что носим?

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
42 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 168 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
GRĀMATVEDI
GRĀMATVEDI
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
DIGITĀLĀ MĀRKETINGA VADĪTĀJS/-A ...
DIGITĀLĀ MĀRKETINGA VADĪTĀJS/-A ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 