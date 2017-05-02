Кендалл Дженнер стала самой голой гостьей Met Gala

Без волнующих воображение откровенных аутфитов нынче не обходится ни одна красная дорожка. Однако в этот раз наше внимание привлекло не новое «голое» платье Ким Кардашян или «опасный» наряд с разрезом Крисси Тейген, а look довольно скромной Кендалл Дженнер. Ее появление на красной дорожке Бала Института костюма стало одним из самых обсуждаемых в этом году.
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1 мая в Нью-Йорке в Метрополитен-музее состоялся традиционный бал Met Gala, главной темой которого в этом году стало творчество дизайнера Comme des Garçons Рей Кавакубо.
Неудивительно, что многие звездные гостьи сделали ставку на довольно концептуальные образы.
Впрочем, не обошлось и без уже привычных «голых» платьев.
Самое откровенное выбрала Кендалл Дженнер.
21-летняя модель отдала предпочтение абсолютно прозрачному кутюрному наряду La Perla с глубоким декольте,
который она дополнила минималистичными украшениями и лодочками Christian Louboutin, но про белье благополучно «забыла». Уверены, провокация, на которую решилась Кендалл, полностью оправданна. В столь откровенном платье ей удалось затмить своих обычно более смелых сестер — Ким Кардашян в Vivienne Westwood и Кайли Дженнер в Atelier Versace.
Фото: REUTERS/Scanpix
Фото: REUTERS/Scanpix
Фото: Reuters/Scanpix
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