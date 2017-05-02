Смотрите, кто поборется за титул «Мисс и Мистер Латвия 2017»

Агентство «Мисс и Мистер Латвия» объявило имена участников, которые в этом году будут бороться за титулы «Мисс Латвия 2017» и «Мистер Латвия 2017».

За главные титулы латвийского конкурса красоты поборются 8 девушек и столько же молодых людей.

В список претенденток попали: Каролина Матросова (22), Инесе Суслова (18), Иева Балоде (25), Кристине Ранцане (24), Яна Путриня (21), Диана Сейле (21), Диана Замарина (25) и Ксения Королева (22).

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В борьбу за титул «Мистер Латвия 2017» вступят: Майкл Аджибойе (19), Янис Гулбинскис-Рогайнис (25), Артур Игнатик (26), Иво Лесниекс (25), Кристс Прусис (19), Леонид Геращенко (24), Райтис Клявиньш (25) и Роберт Звагузис (20).

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Aizvērt Участники, которые будут бороться за титул "Мисс и Мистер Латвия 2017" Eriks Biters Eriks Biters Eriks Biters Eriks Biters Eriks Biters Eriks Biters Eriks Biters Eriks Biters Eriks Biters Eriks Biters Eriks Biters Eriks Biters Eriks Biters Eriks Biters Eriks Biters Eriks Biters Eriks Biters







Победители конкурса «Мисс и Мистер Латвия 2017» будут объявлены 3 августа, когда в Латвийском Национальном театре состоится финал состязания.

Обладатели главных титулов отправятся представлять Латвию на престижном конкурсе красоты «Мисс Мира 2017»,

который в этом году пройдет в Китае.

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