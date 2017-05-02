Смотрите, кто поборется за титул «Мисс и Мистер Латвия 2017»

 

Агентство «Мисс и Мистер Латвия» объявило имена участников, которые в этом году будут бороться за титулы «Мисс Латвия 2017» и «Мистер Латвия 2017».

За главные титулы латвийского конкурса красоты поборются 8 девушек и столько же молодых людей.

В список претенденток попали: Каролина Матросова (22), Инесе Суслова (18), Иева Балоде (25), Кристине Ранцане (24), Яна Путриня (21), Диана Сейле (21), Диана Замарина (25) и Ксения Королева (22).

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В борьбу за титул «Мистер Латвия 2017» вступят: Майкл Аджибойе (19), Янис Гулбинскис-Рогайнис (25), Артур Игнатик (26), Иво Лесниекс (25), Кристс Прусис (19), Леонид Геращенко (24), Райтис Клявиньш (25) и Роберт Звагузис (20).

Смотрите фото в нашей галерее!

Участники, которые будут бороться за титул "Мисс и Мистер Латвия 2017"

Фото: Участники, которые будут бороться за титул "Мисс и Мистер Латвия 2017"0

Победители конкурса «Мисс и Мистер Латвия 2017» будут объявлены 3 августа, когда в Латвийском Национальном театре состоится финал состязания.

Обладатели главных титулов отправятся представлять Латвию на престижном конкурсе красоты «Мисс Мира 2017»,

который в этом году пройдет в Китае.

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