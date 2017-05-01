Что за девочка-подросток? Кабаева удивила неожиданным модным образом

Алина Кабаева
 

Алина Кабаева. Фото: TASS/Scanpix

Скучная классика и лишь иногда немного блесток — именно так можно описать стиль прославленной российской гимнастки, а ныне общественного деятеля Алины Кабаевой. После появления в прозрачной блузке полгода назад олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы больше не давала повода обсудить ее наряды. До сегодняшнего дня. Ее look в сверкающих джинсах Dolce&Gabbana вызвал большой интерес Интернет-пользователей.

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33-летняя Алина Кабаева редко выходит в свет, поэтому оценить ее наряды мы можем лишь по нечастым фотографиям, которые олимпийская чемпионка и ее звездные друзья публикуют в социальных сетях. На днях таким снимком поделилась певица Максим.

«Человек, который пользуется моим большим уважением», — гласила подпись к фотографии, запечатлевшей артистку в красном платье и олимпийскую чемпионку в ультрамодных джинсах.

Они-то и привлекли наше внимание. Мешковатые, рваные, да еще и украшенные сотнями сверкающих кристаллов — такое мы видим на Кабаевой впервые.

Фото из Instagram:

Человек, который пользуется моим большим уважением

A post shared by Марина Максимова (@maksimartist) on

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С интересом рассматривая образ спортсменки, мы сразу узнали в этом блестящем предмете одежды новинку от Dolce&Gabbana. Стилисты советуют носить ее с лаконичным верхом —

именно так и поступила 33-летняя спортсменка, дополнив свой look черным топом и укороченным жилетом в тон, а также светло-розовым туфлями Casadei на металлической шпильке.

Что скажете?

Видео:

Repost: @pushkinatalie Когда я была маленькой, то для меня художественная гимнастика была заключена в единственной девочке Алине! В юности, когда щеки мои выросли пропорционально груди, меня часто с ней сравнивали и даже "за глаза" называли Алиной))) еще чуть позже вышла песня с одноименным названием и я ездила тогда на кастинг, фото с которого есть до сих пор, но вам лучше его не видеть😂там меня слишком много🙈еще чуть позже Алина стала много бОльшим, чем девочка с лентой и даже больше чем Олимпийская чемпионка! Она стала кумиром маленьких девочек, приходящих в худ гимнастику! Среди этих девочек оказалась и моя дочь) Я не знакома с ней лично, но понять как она общается с детьми я успела за эти два дня! И знаете, прям вот до слез! Тот самый момент, когда хочется подойти и обнять ее! Она не проигнорировала ни одну малышку, смотрящую на нее своими глазами надежды! В конце сьемок, когда режиссер сказал "все свободны" она сказала "подождите🙌🏼" и поблагодарила всех деток! Пожелала всем удачи! Рассказала, что завтра будут детки из дет домов и все выступающие должны подарить им праздник! А еще...самый, пожалуй, трогательный момент, когда все стояли на сцене и одна малышка, видимо не веря, что Алина настоящая, аккуратно пальчиком потрогала ее, на что Алина обернулась и обняла ее, а затем и всех остальных малышек! Можете считать меня через чур сентиментальной, но это было именно так) #кабаеваалина #москва #rg #художественнаягимнастика #girls #mylife #алина #весна #красота #дети

A post shared by Alina Kabaeva | ФАН-АККАУНТ | (@alinakabaeva.official) on

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