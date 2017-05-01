Что за девочка-подросток? Кабаева удивила неожиданным модным образом

Скучная классика и лишь иногда немного блесток — именно так можно описать стиль прославленной российской гимнастки, а ныне общественного деятеля Алины Кабаевой. После появления в прозрачной блузке полгода назад олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы больше не давала повода обсудить ее наряды. До сегодняшнего дня. Ее look в сверкающих джинсах Dolce&Gabbana вызвал большой интерес Интернет-пользователей.

33-летняя Алина Кабаева редко выходит в свет, поэтому оценить ее наряды мы можем лишь по нечастым фотографиям, которые олимпийская чемпионка и ее звездные друзья публикуют в социальных сетях. На днях таким снимком поделилась певица Максим.

«Человек, который пользуется моим большим уважением», — гласила подпись к фотографии, запечатлевшей артистку в красном платье и олимпийскую чемпионку в ультрамодных джинсах.

Они-то и привлекли наше внимание. Мешковатые, рваные, да еще и украшенные сотнями сверкающих кристаллов — такое мы видим на Кабаевой впервые.

Фото из Instagram:

Человек, который пользуется моим большим уважением A post shared by Марина Максимова (@maksimartist) on May 1, 2017 at 9:53am PDT

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С интересом рассматривая образ спортсменки, мы сразу узнали в этом блестящем предмете одежды новинку от Dolce&Gabbana. Стилисты советуют носить ее с лаконичным верхом —

именно так и поступила 33-летняя спортсменка, дополнив свой look черным топом и укороченным жилетом в тон, а также светло-розовым туфлями Casadei на металлической шпильке.

Что скажете?

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