Модная битва: Дизайнерское платье изуродовало Водянову и Собчак

Дизайнерские наряды, да еще от такого знаменитого бренда, как Кристиан Диор, подходят, как выяснилось, далеко не всем, имей ты идеальную фигуру, как у модели Натальи Водяновой, или будь известной модницей, как Ксения Собчак.

Словно сговорившись, две знаменитости, а также давние подруги выбрали одно и то же платье из коллекции весна-лето 2017 Christian Dior.

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@dior girl @diormakeup #dysonhair A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Apr 19, 2017 at 12:54am PDT

Но оно не подошло ни одной, ни другой. Очевидно, что красный цвет визуально испортил фигуры девушек.

«Просыпаешься - а тут «нежданчик» в виде битвы с самой красивой женщиной планеты @supernova.

Пробовала Наташеньке подрисовать фотошопом бородавку, чтобы соревнование было более честным, но, боюсь, даже это мне не поможет»,

— прокомментировала модный промах Собчак.

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Просыпаешься-а тут "нежданчик" в виде битвы с самой красивой женщиной планеты @supernova 🙈 Пробовала Наташеньке подрисовать фотошопом бородавку,чтобы соревнование было более честным,но боюсь даже это мне не поможет😂😂😂🙈🙈🙈 A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Apr 26, 2017 at 8:34am PDT

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