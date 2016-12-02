Модная битва: Дизайнерское платье изуродовало Водянову и Собчак

Дизайнерские наряды, да еще от такого знаменитого бренда, как Кристиан Диор, подходят, как выяснилось, далеко не всем, имей ты идеальную фигуру, как у модели Натальи Водяновой, или будь известной модницей, как Ксения Собчак.
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Словно сговорившись, две знаменитости, а также давние подруги выбрали одно и то же платье из коллекции весна-лето 2017 Christian Dior.
А вот (ENGL - below) и оно самое - платье-путешественник от @dior из последней коллекции Марии Грации Кьюри. Это и был тот таинственный воздушный груз NY ✈️MSK.❣️❣️❣️ Спасибо всем профессионалам, работавшим над успехом события #НеМолчи @nakedheartfoundation @rudkovskayaofficial @vdnh_russia @lidseventhouse @rsvp_agency и ведущим @urgantcom и @snedvetskaia @audiofficial исполнителям @bastaakanoggano @gagara1987 🇬🇧 And here it is the travelling dress from @dior latest collection by Maria Grazia Chuiri. It is was this delicate 📦 that needed to arrive urgently from NY ✈️MSK ❣️❣️❣️
Но оно не подошло ни одной, ни другой. Очевидно, что красный цвет визуально испортил фигуры девушек.
«Просыпаешься - а тут «нежданчик» в виде битвы с самой красивой женщиной планеты @supernova.
Пробовала Наташеньке подрисовать фотошопом бородавку, чтобы соревнование было более честным, но, боюсь, даже это мне не поможет»,
— прокомментировала модный промах Собчак.
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