Мелания Трамп получила подарок из России: мех она больше не наденет!

Дорогие дизайнерские наряды, роскошные украшения и, конечно, изделия из меха всегда были основой стиля Мелании Трамп. Однако со вступлением в права первой леди супруга 45-го президента США всерьез намерена отказаться от некоторых своих fashion-привычек.
- ФОТО: Мелания Трамп затмила королеву Ранию, надев «мусульманское» изумрудное платье 6 апреля 2017 г.
- Первый официальный портрет Мелании Трамп вызвал негодование американцев 5 апреля 2017 г.
- Почему Дональд Трамп не спит со своей женой 23 марта 2017 г.
- Платье Мелании Трамп продают в торговом центре Киева 20 марта 2017 г.
- Шикарная Мелания Трамп восхитила мир своим видом 16 февраля 2017 г.
- Мелания против Иванки: кта станет новой иконой стиля в США? 25 января 2017 г.
- На смену Мишель: что известно о жизни экс-модели Мелании Трамп 9 ноября 2016 г.
Как сообщили на днях западные СМИ, Мелания Трамп больше никогда не наденет мех. Да-да, вы все правильно поняли —
одна из самых стильных первых леди США намерена отказаться от внушительной личной коллекции роскошных шуб.
Это подтвердил ее представитель в интервью журналистам CNN.
«Она не носит натуральный мех», — ответила Стефани Гришэм 3 мая на запрос прессы. Совпадение или нет, но примерно в то же время Памела Андерсон опубликовала в Twitter фотографию письма от Мелании Трамп. В нем
супруга президента США благодарит 49-летнюю актрису за подарок — вещь из коллекции эко-меха российского бренда Only Me,
который Памела отправила миссис Трамп в честь инаугурации ее мужа. Трудно сказать, замешана ли лично Андерсон в том, что Мелания решила пересмотреть свое отношение к шубам. Но решение миссис Трамп заслуживает уважения.Еще по этой теме