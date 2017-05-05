Мелания Трамп получила подарок из России: мех она больше не наденет!

Дорогие дизайнерские наряды, роскошные украшения и, конечно, изделия из меха всегда были основой стиля Мелании Трамп. Однако со вступлением в права первой леди супруга 45-го президента США всерьез намерена отказаться от некоторых своих fashion-привычек.

Как сообщили на днях западные СМИ, Мелания Трамп больше никогда не наденет мех. Да-да, вы все правильно поняли —

одна из самых стильных первых леди США намерена отказаться от внушительной личной коллекции роскошных шуб.

Это подтвердил ее представитель в интервью журналистам CNN.









































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«Она не носит натуральный мех», — ответила Стефани Гришэм 3 мая на запрос прессы. Совпадение или нет, но примерно в то же время Памела Андерсон опубликовала в Twitter фотографию письма от Мелании Трамп. В нем

супруга президента США благодарит 49-летнюю актрису за подарок — вещь из коллекции эко-меха российского бренда Only Me,

который Памела отправила миссис Трамп в честь инаугурации ее мужа. Трудно сказать, замешана ли лично Андерсон в том, что Мелания решила пересмотреть свое отношение к шубам. Но решение миссис Трамп заслуживает уважения.























































Aizvērt Битва стилей: Мелания Трамп против королевы Рании AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

































Aizvērt Первая леди США Мелания Трамп в молодости Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press







































Aizvērt Жена Трампа Мелания снова появилась в обществе AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA AFP/Ap/Reuters/LETA































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