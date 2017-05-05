Мелания Трамп получила подарок из России: мех она больше не наденет!

МеланияТрамп
 

МеланияТрамп. Фото: REUTERS/Scanpix

Дорогие дизайнерские наряды, роскошные украшения и, конечно, изделия из меха всегда были основой стиля Мелании Трамп. Однако со вступлением в права первой леди супруга 45-го президента США всерьез намерена отказаться от некоторых своих fashion-привычек.

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Как сообщили на днях западные СМИ, Мелания Трамп больше никогда не наденет мех. Да-да, вы все правильно поняли —

одна из самых стильных первых леди США намерена отказаться от внушительной личной коллекции роскошных шуб.

Это подтвердил ее представитель в интервью журналистам CNN.

Стиль первой леди США Мелании Трамп

Фото: Стиль первой леди США Мелании Трамп0

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«Она не носит натуральный мех», — ответила Стефани Гришэм 3 мая на запрос прессы. Совпадение или нет, но примерно в то же время Памела Андерсон опубликовала в Twitter фотографию письма от Мелании Трамп. В нем

супруга президента США благодарит 49-летнюю актрису за подарок — вещь из коллекции эко-меха российского бренда Only Me,

который Памела отправила миссис Трамп в честь инаугурации ее мужа. Трудно сказать, замешана ли лично Андерсон в том, что Мелания решила пересмотреть свое отношение к шубам. Но решение миссис Трамп заслуживает уважения.

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