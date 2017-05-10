Удивительный секрет: как выбрать идеальную помаду

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Ian Lishman/Scanpix

Британские косметологи назвали удивительный способ выбрать идеальный оттенок губной помады. Оказалось, что он должен совпадать с цветом сосков женщины.

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Большинство представительниц прекрасного пола знают о том, что выбор губной помады может быть настоящей головной болью.

Та косметика, что идеально смотрится на ваших знакомых или родственниках, может совершенно не подходить вам, искажая лицо и прибавляя лишние годы жизни.

В результате женщины бродят по косметическим магазинам часами и днями напролет, пробуют те или иные оттенки, пока они не находят то, что идеально подходит для них.

Однако если верить косметологам из Великобритании, при выборе губной помады телесного цвета необходимо учитывать цвет сосков женщины. И если именно в этом плане будет найдено совпадение, то идеальная помада сразу же окажется в сумочке.

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Не так давно на британском телевидении была показана передача, участницы которой воспользовались данной рекомендацией, что привело к удивительным результатам. Оказалось, что

большинство женщин считают выбранную помаду действительно идеальной, а многие пожаловались на то, что искали этот оттенок в течение многих месяцев и даже лет.

Часть женщин переживали из-за того, что раньше они никогда не слышали о подобной рекомендации, которая помогла бы им сэкономить много времени.

«Когда я последовала этому совету, то неожиданно поняла, что почти все оттенки помады, что я покупала в своей жизни и считала удачными, близко подходят к цвету моих сосков, причем я все это делала на подсознательном уровне, - рассказала одна женщина. - Если бы я знала, что выбор идеальной помады можно осуществить так просто, то это сэкономило бы мне огромное количество времени и нервов».

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