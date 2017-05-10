Чудеса случаются! Эпатажную Волочкову просто не узнать

Скандальную российскую балерину Анастасию Волочкову постоянно критикуют за отсутствие вкуса и вечно «зализанный» пучок на голове. Видимо, артистка решила внять советам и предприняла попытку изменить надоевший всем имидж.
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41-летняя танцовщица опубликовала в своем блоге снимок, который вызвал заметное оживление в рядах ее поклонников. Судя по этой фотографии,
Анастасия решила довериться профессиональным стилистам, и те основательно поработали над ее внешностью.
Результат этих действий оказался поразительным.
Волосы балерины, постоянно собранные в тугую «гульку», наконец освободили и красиво завили. Похоже, не обошлось без накладных прядей, потому что
в таком виде шевелюра знаменитости вдруг стала выглядеть необычайно густой и пышной.
Тем не менее преображение артистки оказалось на редкость удачным.
Многие восхищенные подписчики поспешили сообщить, что Настя смотрится превосходно, просто «вау!». Правда, в новом облике ее перестали узнавать.
Фото из Instagram:
Напомним, что несколько лет назад, участвуя в телешоу «Танцы со звездами», Анастасия Волочкова неожиданно предстала перед публикой в новом имидже, созданном для нее стилистами программы.
Это преображение тоже пришлось тогда всем по душе, но балерина не захотела выглядеть так в дальнейшем
и быстро вернулась к любимым пошлым нарядам и зализанным волосам.Еще по этой теме