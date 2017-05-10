Чудеса случаются! Эпатажную Волочкову просто не узнать

Скандальную российскую балерину Анастасию Волочкову постоянно критикуют за отсутствие вкуса и вечно «зализанный» пучок на голове. Видимо, артистка решила внять советам и предприняла попытку изменить надоевший всем имидж.

41-летняя танцовщица опубликовала в своем блоге снимок, который вызвал заметное оживление в рядах ее поклонников. Судя по этой фотографии,

Анастасия решила довериться профессиональным стилистам, и те основательно поработали над ее внешностью.

Результат этих действий оказался поразительным.

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Волосы балерины, постоянно собранные в тугую «гульку», наконец освободили и красиво завили. Похоже, не обошлось без накладных прядей, потому что

в таком виде шевелюра знаменитости вдруг стала выглядеть необычайно густой и пышной.

Тем не менее преображение артистки оказалось на редкость удачным.

Многие восхищенные подписчики поспешили сообщить, что Настя смотрится превосходно, просто «вау!». Правда, в новом облике ее перестали узнавать.

Фото из Instagram:

Я.🌺 #волочкова #балерина #beauty #best #россия #радость #новыйобраз #стиль A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on May 10, 2017 at 1:18pm PDT

Напомним, что несколько лет назад, участвуя в телешоу «Танцы со звездами», Анастасия Волочкова неожиданно предстала перед публикой в новом имидже, созданном для нее стилистами программы.

Это преображение тоже пришлось тогда всем по душе, но балерина не захотела выглядеть так в дальнейшем

и быстро вернулась к любимым пошлым нарядам и зализанным волосам.

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