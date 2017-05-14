В «Baltā Kumode» открылась выставка известной российской художницы

Наталия Панкова
 

Наталия Панкова. Фото: пресс-фото/Вадим Базалий

11 мая в рамках серии культурно-образовательных мероприятий обувного клуба «Baltā Kumode» (Элизабетес, 57) состоялось открытие выставки работ российской художницы Наталии Панковой «Цветные игры».

Наталия Панкова - лауреат многочисленных премий, участник и организатор мировых выставок и художественных проектов. Работы художницы находятся в лучших музейных и частных собраниях мира, в том числе в коллекции Маргарет Тэтчер, Алена Жюппе, Сергея Кириенко, Ирины Хакамады, Фредерика Филипса, а также в собраниях великих музыкантов Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской, Юрия Башмета, Владимира Спивакова и других.

«Цветные игры» - первая персональная выставка Наталии в Риге.

По признанию художницы, Рига – город ее мечты, она приехала в Латвию за впечатлениями, которые так нужны ее живописи.

Экспозиция «Цветные игры» включает живопись Наталии последних лет, ее отличает яркая манера письма, экспрессия, игра с цветом. На выставке представлены 35 работ, в том числе крупные полотна 130x100 и 170x120.

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Название выставки - «Цветочные игры» - задало атмосферу вечера:

гости мероприятия приняли участие в мастер-классе, создавая композиции из весенних цветов под руководством флориста студии FunFlowers.lv,

а команда ресторана Olivers, вдохновленная яркими, жизнеутверждающими работами Наталии, создала настоящие кулинарные шедевры.

Фото: пресс-фото/Вадим Базалий

Выставка проходит в просторном помещении «Baltā Kumode», в котором создано идеальное пространство для проведения вернисажей, салонных вечеров, мастер-классов, встреч со стилистами, дизайнерами и другими представителями фэшн-индустрии. В апреле здесь стартовал цикл образовательных мероприятий «Среды со вкусом» с известным латвийским стилистом Элгой Хомитской. Лекции о стиле и моде доступны всем рижским модницам. Ближайшие встречи пройдут 17 и 24 мая. Вход свободный.

Выставка пробудет в Риге несколько месяцев и будет открыта для посетителей ежедневно с 10:00 до 19:00. Вход свободный.

«Вечный конфликт искусства и моды диктуется временем, - прокомментировала событие Елена Максимовских, владелица обувного клуба «Baltā Kumode» и организатор выставки. - Принято считать, что искусство - вечно, а мода - скоротечна. Но творцы вечного и создатели изменчивой красоты черпают вдохновение из одного источника – подлинного мира вокруг нас.

И вот уже шедевры великих кутюрье украшают музейные экспозиции, а модные показы проводятся в самых именитых музеях мира.

Мы с удовольствием предоставим рижской публике возможность самостоятельно ответить на вопрос: как мода – «капризная богиня» уживается с искусством – «творением личности, ярко пылающим огнем вдохновения».

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

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