50 оттенков голубого: Брижит Макрон копирует Меланию Трамп?

Пользователи социальных сетей заметили, что одежда Брижит Тронье, супруги нового президента Франции Эммануэля Макрона, напоминает одеяние первой леди США Мелании Трамп. Соответствующие снимки появились в Twitter в воскресенье, 14 мая.

«Брижит Макрон и Мелания Трамп: один цвет на инаугурации мужей», — написала carine94.

Twitter

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Другие с иронией отнеслись к сходству стиля первых леди. Так, пользователь с ником breathe believe отметила, что Макрон копирует королеву Великобритании Елизавету II.

Напомним, 39-летний лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон вступил в должность президента Франции ранее в воскресенье. Он сменил на этом посту Франсуа Олланда.

Макрон женился на Брижит, которая преподавала ему французский язык в школе, в 2007 году. Избранница главы государства старше его на 24 года.

В феврале Интернет-пользователи уличили Меланию Трамп в подражании Клэр Андервуд (Робин Райт) из сериала «Карточный домик» — жене Фрэнка Андервуда, по сюжету ставшего президентом.



















































Aizvērt Возможно, будущая первая леди Франции - 64-летняя Брижит Тронье AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix















































Aizvērt Стиль первой леди США Мелании Трамп Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA







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