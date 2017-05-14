50 оттенков голубого: Брижит Макрон копирует Меланию Трамп?

Пользователи социальных сетей заметили, что одежда Брижит Тронье, супруги нового президента Франции Эммануэля Макрона, напоминает одеяние первой леди США Мелании Трамп. Соответствующие снимки появились в Twitter в воскресенье, 14 мая.
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«Брижит Макрон и Мелания Трамп: один цвет на инаугурации мужей», — написала carine94.
Brigitte Macron et Melania Trump : même couleur pour l'investiture de leur mari ! 🎽 #BrigitteMacron #investiture #MELANIATRUMP pic.twitter.com/5fT3vnmfq0— carine94 (@carine941) 14 May 2017
Другие с иронией отнеслись к сходству стиля первых леди. Так, пользователь с ником breathe believe отметила, что Макрон копирует королеву Великобритании Елизавету II.
Напомним, 39-летний лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон вступил в должность президента Франции ранее в воскресенье. Он сменил на этом посту Франсуа Олланда.
Макрон женился на Брижит, которая преподавала ему французский язык в школе, в 2007 году. Избранница главы государства старше его на 24 года.
В феврале Интернет-пользователи уличили Меланию Трамп в подражании Клэр Андервуд (Робин Райт) из сериала «Карточный домик» — жене Фрэнка Андервуда, по сюжету ставшего президентом.Еще по этой теме