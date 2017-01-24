Дух захватывает! Смотрите, как выглядят самые модные колготки сезона

В последнее время появилось очень много довольно странных дизайнерских творениий, мало пригодных для повседневной жизни (чего стоят только «заляпанные» джинсы). Однако на этот раз мы бы хотели представить тренд, который действительно заслуживает внимания. В преддверии лета в Интернет-магазинах появились колготки с декором, от которых в буквальном смысле захватывает дух.
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На днях пользователи Сети обратили внимание на изделия малоизвестного нью-йоркского дизайнера Лирики Матоши. Ее визитная карточка — аксессуары, вручную украшенные кристаллами и искусственными цветами.
Наиболее интересно смотрятся обычные сетчатые колготки, которые Матоши превращает в объекты, достойные отдельной выставки в арт-галерее.
Самые сложные модели стоят около $350. Впрочем, даже внушительная стоимость изделий вряд ли испугает fashionistas. Колготки с декором — настоящая находка этого сезона. С ними даже обычное черное платье будет выглядеть очень нарядно.
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
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