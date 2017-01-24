Дух захватывает! Смотрите, как выглядят самые модные колготки сезона

В последнее время появилось очень много довольно странных дизайнерских творениий, мало пригодных для повседневной жизни (чего стоят только «заляпанные» джинсы). Однако на этот раз мы бы хотели представить тренд, который действительно заслуживает внимания. В преддверии лета в Интернет-магазинах появились колготки с декором, от которых в буквальном смысле захватывает дух.