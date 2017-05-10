Титул «Мисс США 2017» завоевала физик-ядерщик

 

Фото: AP/Scanpix

Накануне в Лас-Вегасе прошел финал конкурса «Мисс США 2017». Обладательницей главного титула стала 25-летняя представительница штата Вашингтон Кара Маккалоу - физик-ядерщик, сотрудница Комиссии по ядерному регулированию, передает Fox News.

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О победительнице известно, что она родилась в Италии в семье морского пехотинца.

В детстве с семьей часто переезжала и успела пожить на Сицилии, в Южной Корее, а также на Гавайях и в Японии.

Ученую степень Маккалоу получила в университете Южной Каролины. Она также основала программу, которая способствует более глубокому пониманию естественных наук школьниками.

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Девушка считает себя не феминисткой, а приверженицей теории «эквализма».

«Женщины, мы просто так же равны, как мужчины, особенно в рабочем пространстве»,

- заявила Маккалоу.

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

В Лас-Вегасе выбрали "Мисс США 2017"

Фото: В Лас-Вегасе выбрали "Мисс США 2017"0

Видео:

Отметим, что в прошлом году в конкурсе «Мисс США» также победила представительница Вашингтона — офицер армии США Дешона Барбер.

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