Титул «Мисс США 2017» завоевала физик-ядерщик

Накануне в Лас-Вегасе прошел финал конкурса «Мисс США 2017». Обладательницей главного титула стала 25-летняя представительница штата Вашингтон Кара Маккалоу - физик-ядерщик, сотрудница Комиссии по ядерному регулированию, передает Fox News.
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О победительнице известно, что она родилась в Италии в семье морского пехотинца.
В детстве с семьей часто переезжала и успела пожить на Сицилии, в Южной Корее, а также на Гавайях и в Японии.
Ученую степень Маккалоу получила в университете Южной Каролины. Она также основала программу, которая способствует более глубокому пониманию естественных наук школьниками.
Девушка считает себя не феминисткой, а приверженицей теории «эквализма».
«Женщины, мы просто так же равны, как мужчины, особенно в рабочем пространстве»,
- заявила Маккалоу.
Фото из Instagram:
Day 7 of rehearsals, I decided to wear something elegant, classy, and simple to represent a modern day woman that's comfortable in her natural beauty. . . Thank you @boldsunlesstans for making me glow!! This was literally my second spray tan EVER and every time I'm more than pleased with the results.
Фото из Instagram:
Видео:
Отметим, что в прошлом году в конкурсе «Мисс США» также победила представительница Вашингтона — офицер армии США Дешона Барбер.Еще по этой теме