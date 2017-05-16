Леди Гага и шляпа: два новых дивных образа эпатажной звезды

 

Фото: Splash/Vida Press

Эпатажная певица Леди Гага давно не появлялась на публике, но вот на днях папарацци удалось сфотографировать ее на улицах Нью-Йорка. Звезда, кстати, заметно похудевшая, продемонстрировала два очень ярких уличных образа, в которых выглядела невероятно эффектно. При этом оба ее наряда дополнял один и тот же аксессуар - изысканная серая шляпа.

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Эти снимки были сделаны в День матери, в прошедшее воскресенье, и не могли не привлечь внимание пользователей Сети. В первую очередь потому, что

порой чересчур экстравагантная знаменитость выглядела на них, как обычно, ярко, но при этом не столь уж кричаще, вызывающе и вульгарно, как бывало ранее.

Первый вариант - облегающая юбка-карандаш ниже колен, короткий топ с розой на груди, высокие, но устойчивые каблуки, черная кожаная сумка с деревянными ручками и красочным «животным» принтом, а также оригинальные солнечные очки и, конечно, та самая серая шляпа, о которой мы говорили.

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Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

В другом образе - брюках клеш со шнуровкой внизу, яркой апельсиново-желтой кофте с расширенными книзу рукавами и той же шнуровкой и кожаным поясом на талии -

Леди Гагу было просто не узнать. Особенно в сочетании с очками в массивной черной оправе и той же серой шляпой,

столь пришедшей, судя по всему, певице по вкусу.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: подготовлено по материалам Daily Mail

Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

Леди Гага выступила на Супербоуле

Фото: Леди Гага выступила на Супербоуле0

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Леди Гага

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