Александр Васильев о трендах лета и выпускных: Это немножко Лайма Вайкуле...

Как мы уже сообщали ранее, не так давно Русский TVNET воспользовался приглашением Музея моды в Риге и в непринужденной обстановке пообщался с известным модным экспертом и просто приятным во всех отношениях и потрясающе интересным и позитивным человеком Александром Васильевым. И естественно, в ожидании лета и в преддверии выпускных мы не могли не воспльзоваться случаем узнать, что, по мнению гуру моды, особенно актуально в летнем зезоне 2017 года.

- Александр, ни для кого не секрет, что у нас в Прибалтике очень короткое лето, а потому мы все ждем его с нетерпением, чтобы успеть хоть немного помодничать в легких и чуть более открытых нарядах. Что наиболее актуально в летнем сезоне этого года?

- Вы знаете, сейчас в моде три радикальных цвета - белый, черный и красный. Я не могу сказать, что это очень красиво, но тем не менее...

Это немножко Лайма Вайкуле, честное слово, потому что ее дом в Юрмале, который я посетил, - именно в этих цветах: белое, черное, красное.

Это то, что она любила в конце 80-х и начале 90-х годов, и то, что сейчас крепко вернулось в моду.

ЧИТАЙ НА TVNET: Всегда стильная и шикарная: яркие образы Лаймы Вайкуле из Instagram

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Не всем это идет, но все эти цвета совсем не обязательно носить вместе - можно же выбрать что-то одно.

Белый идет всем, если, конечно фигура не слишком огромная - тогда мы становимся айсбергом! Черный уж точно идет всем. А вот красный - очень индивидуально.

Например, блондинкам он подходит меньше. И здесь все зависит от оттенка - надо выбирать, потому что иногда кожа становится очень красной от красного цвета...





























Aizvērt Александр Васильев представил книгу "Этюды о моде и стиле" Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET Edgars Kalmēns/TVNET







Еще я бы сказал, что главное сейчас в моде - это оверсайз - все слишком большое.

Ничего не носят приталенное - все очень широкое, висящее, свободное. Причем чем свободнее, тем, считается, лучше.

Даже если это трикотаж, то это, скорее, джерси, очень плотный, но все равно очень широкий.































































































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И еще одна тенденция - носить под платьем или под юбкой брюки. Я согласен, что это пришло с Востока, но есть сейчас именно такой вот модный тренд.

- А длина?

- Длина, как ни станно, если с брюками - это может быть мини, но в основном все «за колено».

Для коктейльных, вечерних нарядов очень сильна тенденция - достаточно приталенно (но не слишком) и с очень широкими юбками.

Это то, что касается в первую очередь выпускных платьев, что сейчас как раз актуально...

















































Aizvērt Выставка историка моды Александра Васильева «Прирученная природа» Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA







В обуви же нынче мода на очень широкие каблуки, как в 70-е годы - широкие и толстые! Это и платформа, и массивные носы - закругленные, квадратные, то есть тяжелая обувь. И тут я тоже не могу сказать, что это идет всем.

И это вовсе не значит, что надо выкинуть шпильки и «узкие носы», потому что для вечера они всегда будут актуальны, причем еще очень долго!

Напомним, что в Музее моды в Риге (ул. Грециниеку, 24) открыта уникальная выставка «Тайны Востока. Западная мода и Китай». Если вы еще не видели эту красоту - непременно сходите и посмотрите!





































































































Aizvērt Открытие выставки «Тайны Востока. Западная мода и Китай» Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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