Александр Васильев о трендах лета и выпускных: Это немножко Лайма Вайкуле...

Александр Васильев
 

Александр Васильев. Фото: facebook.com/Modes-muzejs-127643254318038

Как мы уже сообщали ранее, не так давно Русский TVNET воспользовался приглашением Музея моды в Риге и в непринужденной обстановке пообщался с известным модным экспертом и просто приятным во всех отношениях и потрясающе интересным и позитивным человеком Александром Васильевым. И естественно, в ожидании лета и в преддверии выпускных мы не могли не воспльзоваться случаем узнать, что, по мнению гуру моды, особенно актуально в летнем зезоне 2017 года.

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- Александр, ни для кого не секрет, что у нас в Прибалтике очень короткое лето, а потому мы все ждем его с нетерпением, чтобы успеть хоть немного помодничать в легких и чуть более открытых нарядах. Что наиболее актуально в летнем сезоне этого года?

- Вы знаете, сейчас в моде три радикальных цвета - белый, черный и красный. Я не могу сказать, что это очень красиво, но тем не менее...

Это немножко Лайма Вайкуле, честное слово, потому что ее дом в Юрмале, который я посетил, - именно в этих цветах: белое, черное, красное.

Это то, что она любила в конце 80-х и начале 90-х годов, и то, что сейчас крепко вернулось в моду.

ЧИТАЙ НА TVNET: Всегда стильная и шикарная: яркие образы Лаймы Вайкуле из Instagram

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Певица Лайма Вайкуле

Фото: Певица Лайма Вайкуле0

Не всем это идет, но все эти цвета совсем не обязательно носить вместе - можно же выбрать что-то одно.

Белый идет всем, если, конечно фигура не слишком огромная - тогда мы становимся айсбергом! Черный уж точно идет всем. А вот красный - очень индивидуально.

Например, блондинкам он подходит меньше. И здесь все зависит от оттенка - надо выбирать, потому что иногда кожа становится очень красной от красного цвета...

Александр Васильев представил книгу "Этюды о моде и стиле"

Фото: Александр Васильев представил книгу "Этюды о моде и стиле"0

Еще я бы сказал, что главное сейчас в моде - это оверсайз - все слишком большое.

Ничего не носят приталенное - все очень широкое, висящее, свободное. Причем чем свободнее, тем, считается, лучше.

Даже если это трикотаж, то это, скорее, джерси, очень плотный, но все равно очень широкий.

Открытие выставки историка моды Александра Васильева

Фото: Открытие выставки историка моды Александра Васильева0

И еще одна тенденция - носить под платьем или под юбкой брюки. Я согласен, что это пришло с Востока, но есть сейчас именно такой вот модный тренд.

- А длина?

- Длина, как ни станно, если с брюками - это может быть мини, но в основном все «за колено».

Для коктейльных, вечерних нарядов очень сильна тенденция - достаточно приталенно (но не слишком) и с очень широкими юбками.

Это то, что касается в первую очередь выпускных платьев, что сейчас как раз актуально...

Выставка историка моды Александра Васильева «Прирученная природа»

Фото: Выставка историка моды Александра Васильева «Прирученная природа»0

В обуви же нынче мода на очень широкие каблуки, как в 70-е годы - широкие и толстые! Это и платформа, и массивные носы - закругленные, квадратные, то есть тяжелая обувь. И тут я тоже не могу сказать, что это идет всем.

И это вовсе не значит, что надо выкинуть шпильки и «узкие носы», потому что для вечера они всегда будут актуальны, причем еще очень долго!

Напомним, что в Музее моды в Риге (ул. Грециниеку, 24) открыта уникальная выставка «Тайны Востока. Западная мода и Китай». Если вы еще не видели эту красоту - непременно сходите и посмотрите!

Открытие выставки «Тайны Востока. Западная мода и Китай»

Фото: Открытие выставки «Тайны Востока. Западная мода и Китай»0

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