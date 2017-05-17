Как за последние сто лет поменялась мода на чулки и колготки

В наши дни колготки не вызывают большого ажиотажа среди представительниц прекрасного пола. Их большинство из нас покупают, что называется, на автомате. Однако у данного предмета гардероба весьма интересная и непростая судьба. Читайте наш материал и смотрите видеоролик, показывающий, как изменился дизайн чулочно-носочной продукции за последние 100 лет.

В первые три десятилетия прошлого века женщины носили исключительно чулки.

В начале Второй Мировой войны нейлон — главный материал при производстве колготок и чулков — объявили материалом стратегического значения.

Из него начали шить парашюты и военное обмундирование. Подобное решение привело к тому, что за год девушки могли купить в магазинах не более 3-4 пар любимых чулок.

Модницы того времени покрывали ноги краской и рисовали сзади стрелки обычным карандашом, чтобы имитировать шов на чулке.

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Черные прозрачные колготки в том виде, в котором мы знаем их сейчас, также поступили в продажу около 70 лет назад. В 60-е в моду вошли цветные колготки, которые особенно эффектно смотрелись с появившимися в то время мини-юбками.

Эпоха 70-х стала временем рождения утягивающего белья – колготки стали более толстыми, а резинка на поясе — плотной.

Вслед за Мадонной и Дебби Харри главные модницы 80-х активно скупали кружевные колготки, а главная фитнес-гуру того времени — Джейн Фонда — задала тренд на яркие гетры и легинсы.

90-е годы подарили миру моды легинсы со штрипками — подобные модели сегодня можно увидеть в коллекциях самого скандального бренда Balenciaga. Колготки в сетку в те времена обязательно должны были быть рваными: именно в таких можно было повторить образ одной из главных икон стиля 90-х — Кортни Лав.

Главной модной фишкой начала нынешнего тысячелетия стали легинсы из денима, кожи и бархата.

Модные девушки наших дней отдают предпочтение дизайнерским носкам, а колготки в сетку носят под рваными джинсами.

В этом году нейлоновые чулки будут отмечать 79-й день рождения. Впервые они были представлены публике в 1939 году и моментально стали хитами продаж во всех женских магазинах. За прошедшие десятилетия сексуальные чулки сменили более удобные и практичные колготки, которые в определенный момент эволюционировали в легинсы. Сегодня в тренде самые необычные модели колготок. Женщинам XX века такие и не снились!

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