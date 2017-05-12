Просто кукла! Нереально похудевшая звезда КВН полностью поменяла внешность

Русский TVNET уже сообщал о том, что некогда необъятная звезда КВН Ольга Картункова похудела более чем на 60 килограммов. А теперь 39-летняя участница шоу «Однажды в России» еще и кардинально сменила имидж. Невероятным результатом своего бьюти-преображения Ольга поделилась с поклонниками в Сети.
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На днях звезда КВН Ольга Картункова опубликовала на своей страничке в Instagram мини-ролик, на котором продемонстрировала свою новую стрижку и цвет волос. «Все меняюсь, меняю, размениваю. Как думаете, идет?)))» — так подписала это видео актриса.
Поклонники практически единодушно признали, что светлый цвет волос и такая прическа Картунковой очень к лицу. «Нет слов, красотка»,
«Такая красотка, молодец, очень идет», «Красавица, продолжайте экспериментировать», «У Вас время пошло назад, с каждым днем моложе»,
«Намного моложе стали и милее!», «Как Барби))) куколка!», «Невероятное превращение с вами происходит!» — вот лишь часть восторженных комментариев пользователей Сети. И мы не можем к ним не присоединиться!
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