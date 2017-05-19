Какие шляпы носят звезды: модный шик, авангард и просто спортивная кепка

 

Фото: Buzzfoto/LETA, Vida press

Шляпа - великолепный аксессуар, который может прекрасно дополнить любой модный образ, защитить от холода, дождя и ветра в непогоду и уберечь от яркого солнца в жару. Ну а если говорить о звездах, то для них это еще и потрясающий элемент маскировки, который позволяет скрыться от назойливых папарацци тогда, когда они не хотят быть замеченными.

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Шляпы бывают разные - элегантные классические, эпатажные авангардные, изысканные и стильные, просто спортивные кепки... Смотрите в нашей галерее, каким из них отдают предпочтение знаменитости!

Знаменитости и их шляпки

Фото: Знаменитости и их шляпки0

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А вот какие еще бывают шляпки:

Скачки, шляпки и много шампанского в Ливерпуле

Фото: Скачки, шляпки и много шампанского в Ливерпуле0

Потрясающие шляпки на скачках в Аскоте

Фото: Потрясающие шляпки на скачках в Аскоте0

Одна краше другой: стильные шляпки на скачках в Англии

Фото: Одна краше другой: стильные шляпки на скачках в Англии0

Модные шляпки на Российской неделе моды

Фото: Модные шляпки на Российской неделе моды0

Элегантные шляпы королевы Елизаветы II

Фото: Элегантные шляпы королевы Елизаветы II0

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