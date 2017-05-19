Какие шляпы носят звезды: модный шик, авангард и просто спортивная кепка

Фото: Buzzfoto/LETA, Vida press

Шляпа - великолепный аксессуар, который может прекрасно дополнить любой модный образ, защитить от холода, дождя и ветра в непогоду и уберечь от яркого солнца в жару. Ну а если говорить о звездах, то для них это еще и потрясающий элемент маскировки, который позволяет скрыться от назойливых папарацци тогда, когда они не хотят быть замеченными.