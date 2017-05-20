Секси-провокация от Кендалл Дженнер: А ну-ка, рассмотрите мою грудь!

Известная американская модель и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер была замечена в аэропорту Лос-Анджелеса. И не просто замечена - знаменитая красотка моментально привлекла повышенное внимание окружающих, в том числе и папарацци, своим одеянием - прозрачным трикотажным костюмом, который она дополнила сапогами на шнуровке, объемной сумкой и солнечными очками.
Все дело в том, что от бюстгальтера Кендалл, уже по традиции, решила отказаться, а потому любой желающий мог без труда рассмотреть ее грудь.
Хорошо еще, что трусики модель все-таки решила надеть - иначе «были бы жертвы», ведь брюки в этом комплекте смотрелись еще прозрачнее, чем верх!
Естественно, следующие за звездами по пятам фоторепортеры не упустили возможность сделать несколько снимков Дженнер в столь провокационном наряде.
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