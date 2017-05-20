Секси-провокация от Кендалл Дженнер: А ну-ка, рассмотрите мою грудь!

Известная американская модель и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер была замечена в аэропорту Лос-Анджелеса. И не просто замечена - знаменитая красотка моментально привлекла повышенное внимание окружающих, в том числе и папарацци, своим одеянием - прозрачным трикотажным костюмом, который она дополнила сапогами на шнуровке, объемной сумкой и солнечными очками.

Все дело в том, что от бюстгальтера Кендалл, уже по традиции, решила отказаться, а потому любой желающий мог без труда рассмотреть ее грудь.

Хорошо еще, что трусики модель все-таки решила надеть - иначе «были бы жертвы», ведь брюки в этом комплекте смотрелись еще прозрачнее, чем верх!

Естественно, следующие за звездами по пятам фоторепортеры не упустили возможность сделать несколько снимков Дженнер в столь провокационном наряде.

Реклама

Смотрите нашу фотогалерею!























Aizvērt Кендалл Дженнер в прозрачном наряде Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press

























































Aizvērt Модель Кендалл Дженнер на подиуме TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter TT NYHETSBYRN/Reuter







Еще по этой теме