Секси-провокация от Кендалл Дженнер: А ну-ка, рассмотрите мою грудь!

 

Фото: Splash/Vida Press

Известная американская модель и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер была замечена в аэропорту Лос-Анджелеса. И не просто замечена - знаменитая красотка моментально привлекла повышенное внимание окружающих, в том числе и папарацци, своим одеянием - прозрачным трикотажным костюмом, который она дополнила сапогами на шнуровке, объемной сумкой и солнечными очками.

Все дело в том, что от бюстгальтера Кендалл, уже по традиции, решила отказаться, а потому любой желающий мог без труда рассмотреть ее грудь.

Хорошо еще, что трусики модель все-таки решила надеть - иначе «были бы жертвы», ведь брюки в этом комплекте смотрелись еще прозрачнее, чем верх!

Естественно, следующие за звездами по пятам фоторепортеры не упустили возможность сделать несколько снимков Дженнер в столь провокационном наряде.

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Кендалл Дженнер в прозрачном наряде

Фото: Кендалл Дженнер в прозрачном наряде0

Модель Кендалл Дженнер на подиуме

Фото: Модель Кендалл Дженнер на подиуме0

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