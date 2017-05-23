Новая коллекция вечерних платьев Кати Шехуриной: по-летнему легко и изысканно!

 

Фото: Пресс-фото

Новая яркая летняя коллекция Candy Shop 2017/18 от ведущего латвийского бренда Katya Katya Shehurina была создана специально для подружек невест, которым дизайнер Катя Шехурина предоставляет возможность выглядеть неотразимыми на любом празднике. Эти фантастические вечерние платья можно примерить и заказать в свадебном салоне 6. Septembris. А можно просто посмотреть нашу галерею и почерпнуть идеи для своего праздничного летнего образа, к примеру, на выпускном балу.

Коллекция Candy Shop - это легкие, струящиеся, летящие платья, исполненные в нежной цветовой палитре - зефирно-розовом, васильковом, небесно-голубом, персиковом и других цветах.

Материалы, которые легли в основу коллекции - утонченный шифон, деликатный муслин, витиеватые кружева и вуаль - позволят хозяйке платья чувствовать себя свободно и непринужденно.

Стоит отметить, что платьям латвийского дизайнера Кати Шехуриной отдают предпочтение не только местные знаменитости, как, например, певица Амината для своего выступления на телевизионном проекте «Голос», но также и мировые звезды, такие как Jessie J, Zara Martin, Melanie C, Nelly Furtado, Kim Kardashian.

Реклама

Фото: Пресс-фото

Только с 25 по 31 мая эксклюзивная вечерняя коллекция Candy Shop 2017/18 будет доступна для примерки и заказа в салоне свадебных платьев 6. Septembris (ул. Муцениеку, 7). Представители салона рекомендуют записываться на примерку платьев заранее. Платья представлены от размера XS до XLL.

Ценовой диапазон коллекции приятно удивит всех девушек, мечтающих о роскошном вечернем платье от именитого латвийского дизайнерского бренда.

Также до конца мая в салоне действуют скидки до 60% на свадебные платья от Katya Katya Shehurina сезона 2016/17. Наряды коллекции являются истинным олицетворением старинного французского стиля и современной роскоши.

ЧИТАЙ НА TVNET: Свадебные платья Кати Шехуриной распродадут со скидкой

Коллекция летних вечерних платьев Candy Shop 2017/18 от Katya Katya Shehurina

Фото: Коллекция летних вечерних платьев Candy Shop 2017/18 от Katya Katya Shehurina0

Еще по этой теме
Как развивается бизнес дизайнеров RIGA FASHION WEEK?

Как развивается бизнес дизайнеров RIGA FASHION WEEK?

Александр Васильев о трендах лета и выпускных: Это немножко Лайма Вайкуле...

Александр Васильев о трендах лета и выпускных: Это немножко Лайма Вайкуле...

В Риге открылся салон эксклюзивных свадебных платьев «6. Septembris»

В Риге открылся салон эксклюзивных свадебных платьев «6. Septembris»


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 94000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 23700 EUR
Дом
Дом, Rīga, 210000 EUR

reklama.vesti.lv

Аналитики назвали цену будущего iPhone 8 Hi-Tech

Аналитики назвали цену будущего iPhone 8

Лиене Шомасе впервые вышла в свет с возлюбленным Showbiz

Лиене Шомасе впервые вышла в свет с возлюбленным

Повышение тарифов на звонки: жителей призывают не соглашаться Новости

Повышение тарифов на звонки: жителей призывают не соглашаться

Вера Глаголева прокомментировала слухи о своей тяжелой болезни Showbiz

Вера Глаголева прокомментировала слухи о своей тяжелой болезни

Зиепниеккалнс: такой ужас полиции еще не приходилось видеть Новости

Зиепниеккалнс: такой ужас полиции еще не приходилось видеть

Бренд

Индустрия моды

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
GALVENO GRĀMATVEDI
GALVENO GRĀMATVEDI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 