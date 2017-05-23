Новая коллекция вечерних платьев Кати Шехуриной: по-летнему легко и изысканно!

Новая яркая летняя коллекция Candy Shop 2017/18 от ведущего латвийского бренда Katya Katya Shehurina была создана специально для подружек невест, которым дизайнер Катя Шехурина предоставляет возможность выглядеть неотразимыми на любом празднике. Эти фантастические вечерние платья можно примерить и заказать в свадебном салоне 6. Septembris. А можно просто посмотреть нашу галерею и почерпнуть идеи для своего праздничного летнего образа, к примеру, на выпускном балу.

Коллекция Candy Shop - это легкие, струящиеся, летящие платья, исполненные в нежной цветовой палитре - зефирно-розовом, васильковом, небесно-голубом, персиковом и других цветах.

Материалы, которые легли в основу коллекции - утонченный шифон, деликатный муслин, витиеватые кружева и вуаль - позволят хозяйке платья чувствовать себя свободно и непринужденно.

Стоит отметить, что платьям латвийского дизайнера Кати Шехуриной отдают предпочтение не только местные знаменитости, как, например, певица Амината для своего выступления на телевизионном проекте «Голос», но также и мировые звезды, такие как Jessie J, Zara Martin, Melanie C, Nelly Furtado, Kim Kardashian.

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Фото: Пресс-фото

Только с 25 по 31 мая эксклюзивная вечерняя коллекция Candy Shop 2017/18 будет доступна для примерки и заказа в салоне свадебных платьев 6. Septembris (ул. Муцениеку, 7). Представители салона рекомендуют записываться на примерку платьев заранее. Платья представлены от размера XS до XLL.

Ценовой диапазон коллекции приятно удивит всех девушек, мечтающих о роскошном вечернем платье от именитого латвийского дизайнерского бренда.

Также до конца мая в салоне действуют скидки до 60% на свадебные платья от Katya Katya Shehurina сезона 2016/17. Наряды коллекции являются истинным олицетворением старинного французского стиля и современной роскоши.

ЧИТАЙ НА TVNET: Свадебные платья Кати Шехуриной распродадут со скидкой











































































Aizvērt Коллекция летних вечерних платьев Candy Shop 2017/18 от Katya Katya Shehurina Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes







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