Ушла в отрыв! В таком соблазнительном образе Мишель Обаму мы еще не видели

Сегодня все внимание прессы направлено на Меланию Трамп — супруга 45-го президента США не дает злостным критикам ни единого шанса усомниться в ее стиле. Однако бывшую первую леди Америки — Мишель Обаму — также не стоит сбрасывать со счетов. Она хоть и покинула свой пост, но продолжает удивлять поклонников и журналистов выбором нарядов.
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Пока действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решает политические вопросы на Ближнем Востоке,
бывший американский лидер Барак Обама наслаждается заслуженным отпуском в Италии.
Вместе с супругой Мишель он был замечен на прогулке по улицам солнечной Тосканы.
На экскурсию в одну из местных церквушек бывшая первая леди надела широкие брюки цвета хаки с завышенной талией и белоснежный топ весьма интересного дизайна.
Хлопковая модель, декорированная широким воланом, ниспадала с одного плеча Мишель, едва держась на тонких бретелях.
Вполне себе обычная одежда для прогулки в жаркую погоду, однако стоит отметить, что столь соблазнительный наряд Обама позволила себе впервые за 8 лет.
Фото: AP/ScanPix
Фото: EPA/Scanpix
Фото: AP/Scanpix
Оставив свою прежнюю должность,
Мишель не только изменилась внешне, но и решила пересмотреть свой гардероб, сделав его менее официальным.
К слову, модные эксперты оценили выбор Мишель — рюши в этом сезоне входят в десятку главных трендов.
Будучи в статусе первой леди, супруга Барака Обамы одевалась модно, но всегда соблюдала правила строгого политического регламента.
Основой ее образов на протяжение последних восьми лет были платья-футляры и легкие пальто.
Мишель Обама умело выбирала вещи с принтами, однако больше всего любила появляться на публике в однотонной одежде.Еще по этой теме