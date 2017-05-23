Ушла в отрыв! В таком соблазнительном образе Мишель Обаму мы еще не видели

Мишель Обама
 

Мишель Обама. Фото: AP/ScanPix

Сегодня все внимание прессы направлено на Меланию Трамп — супруга 45-го президента США не дает злостным критикам ни единого шанса усомниться в ее стиле. Однако бывшую первую леди Америки — Мишель Обаму — также не стоит сбрасывать со счетов. Она хоть и покинула свой пост, но продолжает удивлять поклонников и журналистов выбором нарядов.

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Пока действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решает политические вопросы на Ближнем Востоке,

бывший американский лидер Барак Обама наслаждается заслуженным отпуском в Италии.

Вместе с супругой Мишель он был замечен на прогулке по улицам солнечной Тосканы.

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На экскурсию в одну из местных церквушек бывшая первая леди надела широкие брюки цвета хаки с завышенной талией и белоснежный топ весьма интересного дизайна.

Хлопковая модель, декорированная широким воланом, ниспадала с одного плеча Мишель, едва держась на тонких бретелях.

Вполне себе обычная одежда для прогулки в жаркую погоду, однако стоит отметить, что столь соблазнительный наряд Обама позволила себе впервые за 8 лет.

Фото: AP/ScanPix

Фото: EPA/Scanpix

Фото: AP/Scanpix

Оставив свою прежнюю должность,

Мишель не только изменилась внешне, но и решила пересмотреть свой гардероб, сделав его менее официальным.

К слову, модные эксперты оценили выбор Мишель — рюши в этом сезоне входят в десятку главных трендов.

Мишель Обама восхитила праздничным образом

Фото: Мишель Обама восхитила праздничным образом0

Будучи в статусе первой леди, супруга Барака Обамы одевалась модно, но всегда соблюдала правила строгого политического регламента.

Основой ее образов на протяжение последних восьми лет были платья-футляры и легкие пальто.

Мишель Обама умело выбирала вещи с принтами, однако больше всего любила появляться на публике в однотонной одежде.

Яркие наряды Мишель Обамы в Японии и Камбодже

Фото: Яркие наряды Мишель Обамы в Японии и Камбодже0

Барак Обама защищает юбку своей супруги Мишель от ветра

Фото: Барак Обама защищает юбку своей супруги Мишель от ветра0

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