Ушла в отрыв! В таком соблазнительном образе Мишель Обаму мы еще не видели

Сегодня все внимание прессы направлено на Меланию Трамп — супруга 45-го президента США не дает злостным критикам ни единого шанса усомниться в ее стиле. Однако бывшую первую леди Америки — Мишель Обаму — также не стоит сбрасывать со счетов. Она хоть и покинула свой пост, но продолжает удивлять поклонников и журналистов выбором нарядов.

Пока действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решает политические вопросы на Ближнем Востоке,

бывший американский лидер Барак Обама наслаждается заслуженным отпуском в Италии.

Вместе с супругой Мишель он был замечен на прогулке по улицам солнечной Тосканы.

Реклама

На экскурсию в одну из местных церквушек бывшая первая леди надела широкие брюки цвета хаки с завышенной талией и белоснежный топ весьма интересного дизайна.

Хлопковая модель, декорированная широким воланом, ниспадала с одного плеча Мишель, едва держась на тонких бретелях.

Вполне себе обычная одежда для прогулки в жаркую погоду, однако стоит отметить, что столь соблазнительный наряд Обама позволила себе впервые за 8 лет.

Фото: AP/ScanPix

Фото: EPA/Scanpix

Фото: AP/Scanpix

Оставив свою прежнюю должность,

Мишель не только изменилась внешне, но и решила пересмотреть свой гардероб, сделав его менее официальным.

К слову, модные эксперты оценили выбор Мишель — рюши в этом сезоне входят в десятку главных трендов.































Aizvērt Мишель Обама восхитила праздничным образом AFP/AP/LETA AFP/AP/LETA AFP/AP/LETA AFP/AP/LETA AFP/AP/LETA EPA/REUTERS/LETA EPA/REUTERS/LETA EPA/REUTERS/LETA EPA/REUTERS/LETA EPA/REUTERS/LETA EPA/REUTERS/LETA EPA/REUTERS/LETA EPA/REUTERS/LETA EPA/REUTERS/LETA EPA/REUTERS/LETA EPA/REUTERS/LETA







Будучи в статусе первой леди, супруга Барака Обамы одевалась модно, но всегда соблюдала правила строгого политического регламента.

Основой ее образов на протяжение последних восьми лет были платья-футляры и легкие пальто.

Мишель Обама умело выбирала вещи с принтами, однако больше всего любила появляться на публике в однотонной одежде.





















Aizvērt Яркие наряды Мишель Обамы в Японии и Камбодже AFP/EPA/LETA/REUTERS/SCANPIX AFP/EPA/LETA/REUTERS/SCANPIX AFP/EPA/LETA/REUTERS/SCANPIX AFP/EPA/LETA/REUTERS/SCANPIX AFP/EPA/LETA/REUTERS/SCANPIX AFP/EPA/LETA/REUTERS/SCANPIX AFP/EPA/LETA/REUTERS/SCANPIX AFP/EPA/LETA/REUTERS/SCANPIX AFP/EPA/LETA/REUTERS/SCANPIX AFP/EPA/LETA/REUTERS/SCANPIX AFP/EPA/LETA/REUTERS/SCANPIX



















Aizvērt Барак Обама защищает юбку своей супруги Мишель от ветра AFP/REUTERS/AP/ScanPix/SCANPIX SWEDEN AFP/REUTERS/AP/ScanPix/SCANPIX SWEDEN AFP/REUTERS/AP/ScanPix/SCANPIX SWEDEN AFP/REUTERS/AP/ScanPix/SCANPIX SWEDEN AFP/REUTERS/AP/ScanPix/SCANPIX SWEDEN AFP/REUTERS/AP/ScanPix/SCANPIX SWEDEN AFP/REUTERS/AP/ScanPix/SCANPIX SWEDEN







Еще по этой теме