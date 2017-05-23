Ослепительная Николь Кидман произвела фурор на премьере в Каннах

22 мая на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма «Убийство священного оленя», главные роли в котором сыграли Николь Кидман и Колин Фэррелл. 49-летняя актриса появилась на красной дорожке мероприятия в умопомрачительном платье, похожем на костюм балерины.
- 49-летняя Николь Кидман в пятый раз станет мамой 20 декабря 2016 г.
- 48-летняя Кидман сразила фигурой в бикини и натуральной красотой 12 апреля 2016 г.
- Почему Николь Кидман лишила себя пышного бюста 4 февраля 2016 г.
- Николь Кидман сразила нарядом: декольте до пупка и разрез «донекуда» 13 января 2016 г.
- Четыре секрета стройности Николь Кидман 4 ноября 2015 г.
- Что за чудная нимфетка? 46-летняя Кидман снова сводит с ума! 1 апреля 2014 г.
- Блестящие формы: Николь Кидман обнажилась для модного бренда 11 января 2014 г.
Премьера фильма «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса собрала на кинофестивале в Каннах звезд разных поколений, но максимум внимания привлекла к себе исполнительница главной роли в ленте, 49-летняя Николь Кидман.
Для этого мероприятия нестареющая звездная красавица выбрала платье Calvin Klein с пышной белой юбкой
и поразила остальных гостей и, конечно, многочисленных поклонников своей грацией и изяществом.