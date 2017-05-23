Ослепительная Николь Кидман произвела фурор на премьере в Каннах

Николь Кидман
 

Николь Кидман. Фото: REUTERS/Scanpix

22 мая на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма «Убийство священного оленя», главные роли в котором сыграли Николь Кидман и Колин Фэррелл. 49-летняя актриса появилась на красной дорожке мероприятия в умопомрачительном платье, похожем на костюм балерины.

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Премьера фильма «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса собрала на кинофестивале в Каннах звезд разных поколений, но максимум внимания привлекла к себе исполнительница главной роли в ленте, 49-летняя Николь Кидман.

Для этого мероприятия нестареющая звездная красавица выбрала платье Calvin Klein с пышной белой юбкой

и поразила остальных гостей и, конечно, многочисленных поклонников своей грацией и изяществом.

Ослепительная Николь Кидман на красной дорожке в Каннах

Фото: Ослепительная Николь Кидман на красной дорожке в Каннах0

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