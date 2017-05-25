Уличная мода Парижа: французский шарм при любой погоде

 

Фото: Vida Press

Погода в Париже нынче тоже, как и у нас, не такая теплая и солнечная, как хотелось бы, но яркие цвета и соответствие модным тенденциям позволяют француженкам и по лужам бегать с улыбкой. У этих признанных во всем мире законодательниц моды, всегда элегантных и стильных, есть чему поучиться. Смотрите фото в нашей галерее и берите пример. Вот он - французский шарм!

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