Уличный стиль красотки Вергары: от рваных джинсов до элегантного шика

Восхитительная колумбийская актриса, модель и телеведущая София Вергара - одна из тех знаменитостей, которых папарацци никогда не удается подловить в «непрезентабельном» виде, куда бы она ни направлялась - за покупками, в спортзал или просто на прогулку. Эта красавица всегда выглядит безупречно, причем как в элегантных платьях и на шпильках, так и в джинсах с кедами.
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Смотрите, как София Вергара одевается в повседневной жизни, и берите пример!