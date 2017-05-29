Ожидание VS реальность: мамы с немодельными фигурами примерили ультрамодные купальники

 

Фото: скриншот видео

Можно считать, что пляжный сезон уже начался, и поэтому перед многими женщинами стоит нелегкая задача — выбрать подходящее бикини. Самые эффектные модели, которые должны стать хитами этим летом, примерили две отважные американки с не самыми пляжными телами — Кирстин Хенсли и Джен Смедли. Своим опытом юмористки поделились в забавном видеоролике в соцсетях.

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Далеко не все женщины обращают внимание на особенности своей фигуры при выборе купальников и поддаются модным веяниям. Однако

реальность зачастую оказывается далека от ожиданий, и бикини, которые сидят на моделях как влитые, на обычных фигурах смотрятся просто-напросто нелепо.

Именно на этот момент захотели обратить внимание две подруги из США — Кирстин Хенсли и Джен Смедли.

Женщины ведут забавный блог, в котором с юмором рассказывают о воспитании детей и непростой жизни в декрете. Их видео набирают сотни тысяч просмотров.

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В новом ролике Кирстин и Джен решили примерить самые модные купальники этого лета, однако результаты их разочаровали.

Перепробовав несколько бикини с вырезами, рюшами и другим декором, женщины сдались, убедившись в том, насколько они неудобные,

и показали, в чем действительно ходят на пляж. А чем вы руководствуетесь при выборе купальников: удобством или веяниями моды?

Видео:

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