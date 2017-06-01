Хотя бы посмотрите! Как выглядит сумка за 380 тысяч долларов

В погоне за культовой Birkin ценительницы дорогих аксессуаров готовы на все (или почти все). Одни ждут свой экземпляр по несколько месяцев, а другие, не привыкнув тратить время зря, готовы отдать любые деньги за желаемый предмет. На днях редкая модель сумки Hermes ушла с молотка за рекордные $380 000.
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В Гонконге прошел аукцион компании Christie's, в этот раз решившей выставить на продажу редкую сумку Himalaya Birkin.
Результат торгов превзошел даже самые смелые прогнозы организаторов:
щедрый поклонник Hermes, имя которого не раскрывается, ради уникального экземпляра расстался с 380 000 долларов
при оценочной стоимости от 193 000 до 258 000.
Модель Himalaya была создана французским Домом моды в 2014 году. Она стала самой роскошной и дорогой за всю историю существования Birkin.
Столь высокая цена обусловлена материалами — кожей гималайского крокодила, белым золотом (из него изготавливаются пряжки) и натуральными бриллиантами.
Из Twitter:
#AuctionUpdate this #Hermès Birkin 30 achieved US$379,261 in today’s HK Handbags sale, a new #WorldAuctionRecord https://t.co/tFQz9e41Dv pic.twitter.com/S8PLObWBeF— Christie's (@ChristiesInc) 31 мая 2017 г.
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