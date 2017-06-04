Браво, Мирдза! Сколько лет старейшей латвийской модели, знаете?

В рамках проекта «Crown Me» на днях была опубликована фотосессия, звездой которой, без всяких сомнений, стала 91-летняя Мирдза Убурге. Как сообщает Skaties.lv, эта элегантная дама стала фотомоделью совсем недавно - всего два года назад.

В свое время Мирдза работала чертежницей на прославленном в советские годы заводе ВЭФ, а сегодня с радостью заботится о своих пяти внуках и восьми правнуках. А еще - активно занимается огородом, а в свободное время тренирует ум, разгадывая кроссворды.

Стоит отметить, что участие Мирдзы в этом проекте не случайно -

седовласая красавица является бабушкой художницы, создающей ювелирные изделия, и основателя проекта «Crown Me» Мадары Убурге.

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Привлекательность и грациозность 91-летней модели не остались незамеченными в профессиональных кругах, и ее пригласили в другие проекты.

Совсем недавно Мирдза приняла участе в рекламной кампании свечей Anna Kilp, а в прошлом году, между прочим, снялась в рождественской фотосессии бренда нижнего белья «Amoralle».























Aizvērt Старейшая латвийская фотомодель Мирдза Crown Me Crown Me Crown Me Crown Me Crown Me Crown Me Crown Me Amoralle Amoralle Anna Kilpe Anna Kilpe Anna Kilpe







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