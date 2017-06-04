Браво, Мирдза! Сколько лет старейшей латвийской модели, знаете?

 

Фото: Crown Me

В рамках проекта «Crown Me» на днях была опубликована фотосессия, звездой которой, без всяких сомнений, стала 91-летняя Мирдза Убурге. Как сообщает Skaties.lv, эта элегантная дама стала фотомоделью совсем недавно - всего два года назад.

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В свое время Мирдза работала чертежницей на прославленном в советские годы заводе ВЭФ, а сегодня с радостью заботится о своих пяти внуках и восьми правнуках. А еще - активно занимается огородом, а в свободное время тренирует ум, разгадывая кроссворды.

Стоит отметить, что участие Мирдзы в этом проекте не случайно -

седовласая красавица является бабушкой художницы, создающей ювелирные изделия, и основателя проекта «Crown Me» Мадары Убурге.

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Привлекательность и грациозность 91-летней модели не остались незамеченными в профессиональных кругах, и ее пригласили в другие проекты.

Совсем недавно Мирдза приняла участе в рекламной кампании свечей Anna Kilp, а в прошлом году, между прочим, снялась в рождественской фотосессии бренда нижнего белья «Amoralle».

Старейшая латвийская фотомодель Мирдза

Фото: Старейшая латвийская фотомодель Мирдза0

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