Модное турне Мелании Трамп: роскошные наряды, и не к чему придраться

Мелания Трамп
 

Мелания Трамп. Фото: AP/ScanPix

 

К супруге 45-го президента США относятся по-разному: западные журналисты пренебрежительно называют ее «трофейной женой» Трампа, американские дизайнеры обвиняют в оторванности от народа и чрезмерной любви к «тяжелому люксу», а модные редакторы изданий всех мастей хором воспевают стиль и вкус 47-летней экс-модели. Пожалуй, последнее оспорить сложнее всего — примерная супруга американского главы прекрасно знает, как одним своим look’ом наделать шума в прессе, а заодно — лишить дара речи конкуренток. И первое официальное турне американской первой леди тому пример.

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20 мая Дональд и Мелания Трамп приземлились в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Для первого модного «испытания» супруга президента выбрала комбинезон Stella McCartney стоимостью $1 495, дополнив его широким золотым поясом Saint Laurent ($269) и лодочками Christian Louboutin (в Интернет-магазинах похожие стоят около $700).

Хейтеры Трамп потирали руки: Мелания отказалась от традиционного для мусульманских стран платка, а значит, на этот раз скандала ей не избежать.

Но арабская пресса не «взорвалась», а, напротив, высоко оценила образ супруги американского лидера.

Некоторые журналисты даже отметили, что черный комбинезон напоминает традиционную абаю.

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Вечером того же дня Мелания Трамп переоделась в длинное платье Reem Acra оттенка фуксии, дизайном напомнившее ее наряд Christian Dior во время встречи с австралийским премьер-министром.

Первая леди США и в этот раз с ловкостью обошла все fashion-запреты — голые руки она спрятала в накидке, переходящей в шлейф наряда.

Занудам не придраться!

21 мая Мелания Трамп посетила Американскую интернациональную школу в Эр-Рияде. И снова у fashion-критиков не нашлось вопросов: ее платье Ralph Lauren в стиле сафари с замшевым ремнем смотрелось сдержанно и уместно. Но главным модным триумфом американской первой леди стал ее выход в белом брючном костюме Dolce&Gabbana и черной блузке работы тех же итальянских маэстро.

Визит Мелании Трамп в Саудовскую Аравию

Фото: Визит Мелании Трамп в Саудовскую Аравию0

В столице Израиля Иерусалиме Мелания Трамп избегала ярких цветов, сделав ставку на простую и беспроигрышную черно-белую палитру.

Свои любимые полосатые лодочки Manolo Blahnik 22 мая она надела вместе с безупречным костюмом Michael Kors Collection. Креповый жакет «как у Мелании Трамп» обойдется поклонницам деловой сдержанности в $997. А на вечерней встрече с израильским премьер-министром миссис Трамп появилась в «голом» (!) платье Dolce&Gabbana из коллекции осень-зима 2016.

Для поборников морали поспешим заметить, что под прозрачный наряд она надела плотную длинную комбинацию.

Перед самым вылетом из Иерусалима Мелания Трамп позволила себе небольшую модную шалость - В президентский самолет она поднялась в платье Roksanda без рукавов стоимостью $2 730.

Визит президента США Дональда Трампа в Израиль

Фото: Визит президента США Дональда Трампа в Израиль0

20 мая началась первая зарубежная поездка Дональда и Мелании Трамп в качестве президента США и первой леди.

За восемь дней пара успела побывать в пяти государствах, посетить десятки официальных встреч, а сама Мелания — сменить 18 нарядов.

«Ни дня без победы» — с таким девизом миссис Трамп объехала Ближний Восток и Европу.

Ежедневно она безропотно соблюдала протокол, каждый раз отдавая предпочтение максимально уместному наряду (что, впрочем, критиков не остановило). Представьте только размер багажа, с которым Мелания отправилась в эту поездку! О его стоимости и говорить не приходится, но мы все же скажем.

Первые так называемые «смотрины» дали возможность супругам глав других государств оценить сильную конкурентку, а заодно — взять на вооружение некоторые ее приемы.

Но этой возможностью воспользовались не все.

Супруга премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо, приглашенная на аудиенцию к Папе Римскому всего через несколько дней после Мелании, не последовала ее примеру и отказалась от вуали.

Трамп встретился с Папой Римским

Фото: Трамп встретился с Папой Римским0

Пресса незамедлительно вынесла свой вердикт: Софи допустила досадную модную ошибку.

А сама миссис Трамп еще раз продемонстрировала всем хейтерам, что может прекрасно выглядеть и без поддержки некоторых дизайнеров.

Пока Том Форд, Марк Джейкобс, Софи Теллет, Дерек Лэм и Умберто Леон придерживаются fashion-бойкота, Мелания не просто блистает в нарядах Dolce&Gabbana, Stella McCartney, Roksanda, Maison Ullens и других известных марок —она покоряет в них Ближний Восток и Европу.

Мелания Трамп встретилась с первой леди Франции

Фото: Мелания Трамп встретилась с первой леди Франции0

Стиль первой леди США Мелании Трамп

Фото: Стиль первой леди США Мелании Трамп0

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