Молодые латвийские дизайнеры показали авангард на воде

Студенты отделения художественного дизайна Латвийской академии художеств (LMA) в этом году пригласили гостей на свой ежегодный модный показ в бассейн РТУ на Кипсале. Новая коллекция молодых дизайнеров была признана национально значимым культурным событием в стране.

В середине мая комиссия кафедры моды LMA оценила работу студентов, чтобы определить общую стилистику предстоящего модного шоу — в этом году свои коллекции представили около 30 молодых авторов.

Замысел художника Айгара Бикше о сценографии в бассейне объединили с историей об утопающей Венеции,

для чего построили специальную сцену над водой.

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«Венецианцы неправильно возвели город, и нам надо смоделировать новый. И мы его построим в Риге, на Даугаве или около моря.

А поскольку для нас это серьезный эксперимент, то и мода станет проявлением этого эксперимента»,

— так описал концепцию педагог академии, режиссер и сценограф Виктор Янсонс.

Стоит отметить, что модели во время показа проходили над водой на высоте примерно 26 метров. Смотрите в нашей фотогалерее, как это было!