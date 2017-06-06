ФОТО: Летний образ нестареющей Джулианны Мур

 

Фото: Splash/Vida Press

56-летняя голливудская актриса Джулианна Мур - лауреат премии «Оскар», двух премий «Эмми», двух «Золотых глобусов», премии BAFTA и двух премий Гильдии киноактеров США - является активным участником американского движения Everytown for Gun Safety в поддержку контроля оборота оружия и прав граждан на его использование. На днях знаменитость приняла участие в фотосессии на смотровой площадке Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке в честь Национального дня борьбы с насилием.

Для съемки Джулианна выбрала нежное платье в красно-белую полоску от Giambattista Valli.

Легкая струящаяся ткань наряда и естественная укладка сделали ее образ очень летним и трогательным.

При этом свой туалет актриса решила дополнить черными босоножками на высоком каблуке, что, по мнению многих ее поклонников, слегка испортило общее впечатление. Как и яркий макияж с акцентом на глаза.

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По мнению критиков, к столь нежному платью обувь подошла бы посветлее, а мейкап - менее агрессивный, спокойный.

Однако преданные фанаты нестареющей знаменитости на такие мелочи внимания не обратили

и в очередной раз восхитились модным образом и цветущим видом своей любимицы! Хороша же!

Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

Актриса Джулианна Мур

Фото: Актриса Джулианна Мур1

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