Дивная мода: как вам прозрачные кружевные шорты для мужчин?

В мире моды иногда наблюдаются столь странные тенденции, что мнения на их счет очень неоднозначные. Так, бренд одежды для отдыха Hologram City недавно выпустил прозрачные кружевные рубашки и шорты для мужчин, сообщает apollo.lv.
Первоначально мужские прозрачные кружевные шорты были созданы специально для нового клипа американского рэпера Cazwell, но постепенно стали популярными и сегодня уже доступны для покупки в Интернете.
Многим может показаться, что подобная экстравагантная одежда для мужчин - нечто доселе невиданное и уникальное, однако зарубежные СМИ выяснили, что
подобные шорты с акцентом на кружево уже были в свое время представлены в коллекциях таких известных модных брендов, как Versace un Gucci.
Кстати, приобрести новинку летней моды можно за 49 долларов США. Рискнете?
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