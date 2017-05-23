Дивная мода: как вам прозрачные кружевные шорты для мужчин?

В мире моды иногда наблюдаются столь странные тенденции, что мнения на их счет очень неоднозначные. Так, бренд одежды для отдыха Hologram City недавно выпустил прозрачные кружевные рубашки и шорты для мужчин, сообщает apollo.lv.

Первоначально мужские прозрачные кружевные шорты были созданы специально для нового клипа американского рэпера Cazwell, но постепенно стали популярными и сегодня уже доступны для покупки в Интернете.

Многим может показаться, что подобная экстравагантная одежда для мужчин - нечто доселе невиданное и уникальное, однако зарубежные СМИ выяснили, что

подобные шорты с акцентом на кружево уже были в свое время представлены в коллекциях таких известных модных брендов, как Versace un Gucci.

Кстати, приобрести новинку летней моды можно за 49 долларов США. Рискнете?

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Yup. Lace WILL be in this summer. Designed by @hoza729 for @hologramcityla Loose Wrists video out SOON!! Directed by @bigdipperjelly 🕺🏽🕺🏽🕺🏽 @austinwatie @jaromehollingsworth @treys_chic @ink_la A post shared by C A Z W E L L (@cazwellnyc) on May 31, 2017 at 10:06pm PDT

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LACED UP IN CUSTOM HOLOGRAMCITY LACE SHORTS 💚💙💗 @cazwellnyc new music video comingJUNE 15th 🎶 this song is summer Jam 2017 y'all ain't ready!! #cazwell #hologramcity #summer17 A post shared by HOZA (@hoza729) on May 23, 2017 at 12:40pm PDT

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