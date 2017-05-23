Дивная мода: как вам прозрачные кружевные шорты для мужчин?

 

Фото: instagram.com/cazwellnyc

В мире моды иногда наблюдаются столь странные тенденции, что мнения на их счет очень неоднозначные. Так, бренд одежды для отдыха Hologram City недавно выпустил прозрачные кружевные рубашки и шорты для мужчин, сообщает apollo.lv.

Первоначально мужские прозрачные кружевные шорты были созданы специально для нового клипа американского рэпера Cazwell, но постепенно стали популярными и сегодня уже доступны для покупки в Интернете.

Многим может показаться, что подобная экстравагантная одежда для мужчин - нечто доселе невиданное и уникальное, однако зарубежные СМИ выяснили, что

подобные шорты с акцентом на кружево уже были в свое время представлены в коллекциях таких известных модных брендов, как Versace un Gucci.

Кстати, приобрести новинку летней моды можно за 49 долларов США. Рискнете?

Реклама

Instagram

Instagram

Еще по этой теме
Парни из Лиепаи запустили новый «тренд» - кепки из дерева

Парни из Лиепаи запустили новый «тренд» - кепки из дерева

Шок-тренд! Мода на бикини не по размеру захлестнула Сеть

Шок-тренд! Мода на бикини не по размеру захлестнула Сеть

Модный тренд для самых отчаянных: скотч на голое тело

Модный тренд для самых отчаянных: скотч на голое тело


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 49500 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 150000 EUR

reklama.vesti.lv

Как долго нужно играть Роналду, чтобы заработать на Bugatti? Hi-Tech

Как долго нужно играть Роналду, чтобы заработать на Bugatti?

Выборы 2017: как жители решали судьбу своих городов Новости

Выборы 2017: как жители решали судьбу своих городов

В США создали картонные очки для дополненной реальности Hi-Tech

В США создали картонные очки для дополненной реальности

СМИ: Алла Пугачева и Максим Галкин стали гражданами Евросоюза Showbiz

СМИ: Алла Пугачева и Максим Галкин стали гражданами Евросоюза

Анна Седокова впервые предстала на снимке с будущим мужем Showbiz

Анна Седокова впервые предстала на снимке с будущим мужем

Эпатаж

Индустрия моды

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 