Чудо в перьях: сшитое на заказ платье повергло выпускницу в ужас

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Phovoir/Scanpix

Мы не раз писали о случаях, когда вместо идеального платья девушки получали изделие, которое и одеждой сложно назвать. Тогда речь шла о дизайнерских творениях, купленных в Интернет-магазинах. Но, как оказалось, в похожей ситуации могут оказаться и модницы, решившие обратиться к услугам швей-самоучек.

6 июня западные СМИ заинтересовались недавней историей американки Синсер Льюис. Женщина опубликовала в Facebook фотографии, на которых ее дочь Малекса Мейвезер позирует в выпускном платье, сшитом у местного дизайнера Кии Вагнер. За свою работу модельер попросила $300. Но в процессе создания наряда что-то пошло не так.

Сказать, что американка Малекса Мейвезер была очень расстроена, когда увидела свое выпускное платье, - это не сказать ничего.

Вместо красивого наряда девушка получила груду сшитых между собой тряпок.

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Признаемся, увидев фото, мы сначала решили, что перед нами кадры из фильма ужасов. Малексе досталась прозрачная сетка с неровным подолом и нашитыми аляпистыми рюшами и перьями.

Facebook:

Выпускной бал мог стать для девушки настоящей катастрофой, но ее родителям в последний момент все же удалось найти наряд на замену.

Facebook:

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