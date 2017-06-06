Чудо в перьях: сшитое на заказ платье повергло выпускницу в ужас

Мы не раз писали о случаях, когда вместо идеального платья девушки получали изделие, которое и одеждой сложно назвать. Тогда речь шла о дизайнерских творениях, купленных в Интернет-магазинах. Но, как оказалось, в похожей ситуации могут оказаться и модницы, решившие обратиться к услугам швей-самоучек.

6 июня западные СМИ заинтересовались недавней историей американки Синсер Льюис. Женщина опубликовала в Facebook фотографии, на которых ее дочь Малекса Мейвезер позирует в выпускном платье, сшитом у местного дизайнера Кии Вагнер. За свою работу модельер попросила $300. Но в процессе создания наряда что-то пошло не так.

Сказать, что американка Малекса Мейвезер была очень расстроена, когда увидела свое выпускное платье, - это не сказать ничего.

Вместо красивого наряда девушка получила груду сшитых между собой тряпок.

Реклама

Признаемся, увидев фото, мы сначала решили, что перед нами кадры из фильма ужасов. Малексе досталась прозрачная сетка с неровным подолом и нашитыми аляпистыми рюшами и перьями.

Facebook:

Выпускной бал мог стать для девушки настоящей катастрофой, но ее родителям в последний момент все же удалось найти наряд на замену.

Facebook:

Еще по этой теме