Неожиданно, но как классно! Виктория Бекхэм удивила ярким образом

 

Фото: Splash/Vida Press

В прошлом певица, автор песен, танцовщица, модель и актриса, а ныне известный дизайнер и бизнесвумен Виктория Бекхэм уже давно является общепризнанной иконой стиля и образцом для подражания в умении создавать до мелочей продуманные и доведенные до совершенства модные образы. При этом,как известно, звезда отдает явное предпочтение сдержанности, лаконичности и спокойным цветам.

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Однако на днях Виктория приятно удивила поклонников совершенно не свойственным ей ярким образом.

Бекхэм прилетела в Нью-Йорк на презентацию своей новой круизной коллекции в неожиданном ансамбле собственного дизайна

и, естественно, тут же попала в объективы фотокамер.

Знаменитость была одета в оранжевый джемпер и брюки насыщенного салатового цвета.

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Гармонично дополнили образ звезды светлые туфли на шпильке с оригинальным «вырезом» на подъеме и бежевый блейзер или пиджак, который она держала в руке. Глаза Виктории скрывали солнцезащитные очки.

Такое буйство красок - вообще, что называется, не из ее оперы, но, согласитесь, как классно! А еще и модно - не сомневайтесь,

ведь уж Виктория Бекхэм как никто другой знает в этом толк. Так что непременно возьмите на заметку это смелое сочетание цветов - «сочный мандарин и свежая зелень»!

Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

Виктория Бекхэм получила орден Британской империи

Фото: Виктория Бекхэм получила орден Британской империи0

Стиль Виктории Бекхэм в Нью-Йорке

Фото: Стиль Виктории Бекхэм в Нью-Йорке0

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