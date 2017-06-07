Неожиданно, но как классно! Виктория Бекхэм удивила ярким образом

В прошлом певица, автор песен, танцовщица, модель и актриса, а ныне известный дизайнер и бизнесвумен Виктория Бекхэм уже давно является общепризнанной иконой стиля и образцом для подражания в умении создавать до мелочей продуманные и доведенные до совершенства модные образы. При этом,как известно, звезда отдает явное предпочтение сдержанности, лаконичности и спокойным цветам.
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Однако на днях Виктория приятно удивила поклонников совершенно не свойственным ей ярким образом.
Бекхэм прилетела в Нью-Йорк на презентацию своей новой круизной коллекции в неожиданном ансамбле собственного дизайна
и, естественно, тут же попала в объективы фотокамер.
Знаменитость была одета в оранжевый джемпер и брюки насыщенного салатового цвета.
Гармонично дополнили образ звезды светлые туфли на шпильке с оригинальным «вырезом» на подъеме и бежевый блейзер или пиджак, который она держала в руке. Глаза Виктории скрывали солнцезащитные очки.
Такое буйство красок - вообще, что называется, не из ее оперы, но, согласитесь, как классно! А еще и модно - не сомневайтесь,
ведь уж Виктория Бекхэм как никто другой знает в этом толк. Так что непременно возьмите на заметку это смелое сочетание цветов - «сочный мандарин и свежая зелень»!
Фото: Splash/Vida Press
Фото: Splash/Vida PressЕще по этой теме