Дамы отдыхают! Нью-йоркский модник ошеломил публику «голыми» брюками

 

Фото: instagram.com/itsdimondosworld

На красной ковровой дорожке прошедшей на днях церемонии CFDA Fashion Awards 2017 знаменитости позировали в нарядах из последних коллекций. Большинство аутфитов получили положительную оценку со стороны fashion-прессы, однако не обошлось и без довольно странных образов. Настоящее удивление у гостей мероприятия вызвало появление известного модника Ди Мондо, который сразу же привлек всеобщее внимание.

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5 июня в Нью-Йорке состоялась церемония вручения самой известной премии в fashion-индустрии CFDA Fashion Awards. На «модном Оскаре» в этом году, как, впрочем, и всегда, собралось немало звезд. Пропустить громкое мероприятие не смог и известный нью-йоркский модник Ди Мондо.

На красной дорожке молодой человек позировал в розовом смокинге со шлейфом из пышных перьев, белой рубашке и «голых» брюках.

Завершили образ черные слипоны с крупной брошью и галстук-бабочка.

Фото: REUTERS/Scanpix

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Признаемся, такого экстравагантного мужского костюма мы еще не видели. К слову, сам Ди Мондо уже успел прославиться на Западе именно благодаря необычным образам.

Нью-йоркский fashionista появляется на всех модных мероприятиях и неизменно завоевывает внимание светских репортеров — ему действительно есть что показать.

Впрочем, для журналистов до сих пор остается загадкой, как молодому человеку удается зарабатывать на наряды от Givenchy, Tom Ford и Versace.

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