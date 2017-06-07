Дамы отдыхают! Нью-йоркский модник ошеломил публику «голыми» брюками

На красной ковровой дорожке прошедшей на днях церемонии CFDA Fashion Awards 2017 знаменитости позировали в нарядах из последних коллекций. Большинство аутфитов получили положительную оценку со стороны fashion-прессы, однако не обошлось и без довольно странных образов. Настоящее удивление у гостей мероприятия вызвало появление известного модника Ди Мондо, который сразу же привлек всеобщее внимание.
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5 июня в Нью-Йорке состоялась церемония вручения самой известной премии в fashion-индустрии CFDA Fashion Awards. На «модном Оскаре» в этом году, как, впрочем, и всегда, собралось немало звезд. Пропустить громкое мероприятие не смог и известный нью-йоркский модник Ди Мондо.
На красной дорожке молодой человек позировал в розовом смокинге со шлейфом из пышных перьев, белой рубашке и «голых» брюках.
Завершили образ черные слипоны с крупной брошью и галстук-бабочка.
Фото: REUTERS/Scanpix
Признаемся, такого экстравагантного мужского костюма мы еще не видели. К слову, сам Ди Мондо уже успел прославиться на Западе именно благодаря необычным образам.
Нью-йоркский fashionista появляется на всех модных мероприятиях и неизменно завоевывает внимание светских репортеров — ему действительно есть что показать.
Впрочем, для журналистов до сих пор остается загадкой, как молодому человеку удается зарабатывать на наряды от Givenchy, Tom Ford и Versace.Еще по этой теме