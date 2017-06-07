«От «китайчонка Ли» до Трампа»: Музей моды приглашает на увлекательную лекцию

Как уже сообщал Русский TVNET, с 28 апреля в Музее моды открыта выставка «Тайны Востока. Западная мода и Китай», главная тема которой– влияние Китая на западную моду на протяжении четырех столетий. В рамках выставки 15 июня в 18.30 в кафе Музея моды (ул. Грециниеку, 24) состоится лекция «ОТ «КИТАЙЧОНКА ЛИ» ДО ТРАМПА. КИТАЙ В МОДЕ ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКА», в которой лектор из Санкт-Петербурга Ольга Хорошилова расскажет о взаимодействии западной моды и Китая.

Лекция историка моды и искусства Ольги Хорошиловой посвящена самым интересным и интригующим фактам истории современной моды, которые связывают европейскую модную традицию с Китаем. Вы узнаете, почему возникла «хромая» мода и как с ней связаны китайские принцессы;

как и когда в Российской империи появился камуфляж и каким образом он связан с китайским чаем; о каком «китайчонке Ли» пел Вертинский и как китайцы формировали стиль советского НЭПа;

каково влияние Китая на высокую моду и какой вклад внесли китайские модельеры в формирование облика первых леди США и Европы.

Фото: Пресс-фото

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Фото: Пресс-фото

Ольга Хорошилова − кандидат искусствоведения, доцент Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, лектор Русского музея, музея Фаберже, Международной школы дизайна. Историк искусства и костюма. Автор книг «Всадники особого назначения» (2013), «Костюм и мода Российской империи. Эпоха Николая II» (2013), «Костюм и мода Российской империи. Эпоха Александра II и Александра III» (2015), «Молодые и красивые. Мода 1920-х годов» (2016), «Война в моде. От Петра I до Путина» (готовится к публикации в 2017 году).

В конце апреля Ольга уже гостила в Музее моды с очень интересной лекцией про сюрреализм и моду – с нетерпением ждем, что она расскажет о влиянии Китая!

Лекция на русском языке состоится 15 июня в 18:30 в кафе Музея моды в Риге, на ул. Грециниеку, 24.

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Стоимость билета на лекцию – 20 евро. Количество мест ограничено. Записывайтесь по телефону 20033450, по электронной почте: fashionmuseumriga@gmail.com или на сайте музея.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: записаться на лекцию можно ЗДЕСЬ





































































































Aizvērt Открытие выставки «Тайны Востока. Западная мода и Китай» Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET













































Aizvērt В Риге открылся Музей моды Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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