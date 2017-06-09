Варианты причесок для волос средней длины: берем пример со звезд

 

Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Большинство женщин являются обладательницами волос средней длины, но это вовсе не означает, что они все на одно лицо и такая стрижка выглядит просто и обыденно. Вариантов на самом деле - великое множество! Смотрите в нашей фотогалерее, какие можно сделать прически и как по-разному уложить волосы средней длины. Это может быть и романтично, и дерзко - как пожелаете!

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