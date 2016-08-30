Без зубов и волос: пожалуй, самая бесстрашная модель в мире

 

Фото: Коллаж TVNET

Мелани Гайдос родилась с эктодермальной дисплазией - редким, но несмертельным генетическим заболеванием, которое сказывается на внешности. У девушки практически отсутствуют зубы, волосы и заметна деформирмация лица, однако это никак не сказывается на ее харизме.

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В модельный мир Гайдос привело объявление одного агентства, которое искало девушек с необычной внешностью, но широкую известность она получила в 2015 году после съемок в клипе Rammstein.

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Ph. Lisa Klappe 🌿😻🌿😻🌿 #melaniegaydos #nyc #amsterdam #europebby

Публикация от Melanie Gaydos (@melaniegaydos)

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#anthonycollins #melaniegaydos

Публикация от Melanie Gaydos (@melaniegaydos)

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🌹🌜😇🌛🌹 @victoriazeoli @heartofgolddesigns @trifiro_art #melaniegaydos

Публикация от Melanie Gaydos (@melaniegaydos)

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Hi, I miss you <3 <3 <3 @latexlucifer_ #ANDRAS

Публикация от Melanie Gaydos (@melaniegaydos)

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My angel baby <3 Ph. Lisa Klappe #melaniegaydos

Публикация от Melanie Gaydos (@melaniegaydos)

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Nvm this is more accurate #stuffedanimalseverywhere

Публикация от Melanie Gaydos (@melaniegaydos)

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