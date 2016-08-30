Без зубов и волос: пожалуй, самая бесстрашная модель в мире

Мелани Гайдос родилась с эктодермальной дисплазией - редким, но несмертельным генетическим заболеванием, которое сказывается на внешности. У девушки практически отсутствуют зубы, волосы и заметна деформирмация лица, однако это никак не сказывается на ее харизме.
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В модельный мир Гайдос привело объявление одного агентства, которое искало девушек с необычной внешностью, но широкую известность она получила в 2015 году после съемок в клипе Rammstein.
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