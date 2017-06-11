На прошедших выходных мировые СМИ буквально «кипели» от победы латвийской теннесистки Елены Остапенко, которая выиграла свой дебютный финал на турнирах «Большого шлема».

Зарубежные фотоагентства предлагают красивые фотосессии с Остапенко в непривычном виде. Спортивный костюм львица грунта сменила на женственное платье и туфельки на каблуках. Наша Елена не только талантлива, но и красива.

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Roland Garros champion 2017 ❤️🎾🇫🇷 Thanks everyone for support 😍☺️👍 @rolandgarros @adidastennis @wilsontennis @wta @louisvuitton #so#happy#dreamcamettrue#rolandgarros#champion#womenssingles#latviangirl#teamadidas#teamwilson#thanks#everyone#amazing#love#paris#france A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on Jun 11, 2017 at 3:39am PDT

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Остапенко стала первой теннисисткой из Латвии, выигравшей турнир Большого шлема в одиночном разряде. Она занимала перед стартом турнира 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), а после победы поднялась на 12 место.































Aizvērt Остапенко в Париже празднует победу EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix EPA/Scanpix







Сегодня, 12 июня, Елена с мамой возвращаются из Парижа в Ригу. Ожидаемое время прибытия в Рижском аэропорту в 22.15.











































































Aizvērt Елена Остапенко одержала фантастическую победу и потрясла теннисный мир! AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix







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