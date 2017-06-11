Елена Остапенко
 

Елена Остапенко. Фото: AP/Scanpix

На прошедших выходных мировые СМИ буквально «кипели» от победы латвийской теннесистки Елены Остапенко, которая выиграла свой дебютный финал на турнирах «Большого шлема».

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Зарубежные фотоагентства предлагают красивые фотосессии с Остапенко в непривычном виде. Спортивный костюм львица грунта сменила на женственное платье и туфельки на каблуках. Наша Елена не только талантлива, но и красива.

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Остапенко стала первой теннисисткой из Латвии, выигравшей турнир Большого шлема в одиночном разряде. Она занимала перед стартом турнира 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), а после победы поднялась на 12 место.

Остапенко в Париже празднует победу

Фото: Остапенко в Париже празднует победу0

Сегодня, 12 июня, Елена с мамой возвращаются из Парижа в Ригу. Ожидаемое время прибытия в Рижском аэропорту в 22.15.

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