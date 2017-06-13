Смотрите, какие наряды для Лаймы Вайкуле создали латвийские дизайнеры

Латвийские модельеры специально к предстоящему музыкальному фестивалю в Юрмале создали сценические костюмы для прославленной латвийской певицы и иконы стиля Лаймы Вайкуле. На открытии выставки «Лайма Вайкуле. Наряды дивы», которое состоялось 12 июня в торговом центре Spice, присутствовала, естественно, и сама звезда сцены, и авторы ее новых костюмов и украшений - известные латвийские дизайнеры Александр Павлов (Alexander Pavlov), Наталия Янсоне (Natālija Jansone), Amoralle, Арвилс Линде и Лаура Селецка (Sofia Lark).
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В рамках подготовки к фестивалю Laima Rendez Vous Jūrmala 2017, который с 20 по 23 июля будет проходить в нашем городе-курорте, его хозяйка Лайма Вайкуле решила осуществить интересную творческую задумку.
«У нас в Латвии прекрасные дизайнеры.
Выставка в торговом центре Spice — это своеобразная встреча и сотрудничество творческих людей, с ее помощью я хотела бы способствовать популяризации латвийских модельеров во всем мире,
большей узнаваемости их имен», — отметила, как всегда, элегантная знаменитость.
«Лайма Вайкуле - одна из самых ярких личностей на сцене, которая отличается изысканным вкусом и оригинальным стилем. С 12 июня по 18 июля все желающие смогут полюбоваться на костюмы звезды в торговом центре Spice, - говорит организатор выставки, директор торгового центра Spice Ивета Лаце.
Восхитительная и неподражаемая Лайма Вайкуле своим обаянием и шармом вдохновляет не только на создание музыки, но и модных шедевров. Представленные на выставке семь комплектов костюмов и украшений ждут своего звездного часа.
Интрига заключается в том, какой наряд звезда выберет для конкретного выхода на сцену в Юрмале и как она будет выглядеть в работах латвийских дизайнеров.
Ждем начала фестиваля Laima Rendez Vous Jūrmala 2017. А пока смотрим яркие фото с открытия выставки в нашей галерее!Еще по этой теме