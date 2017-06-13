Смотрите, какие наряды для Лаймы Вайкуле создали латвийские дизайнеры

Латвийские модельеры специально к предстоящему музыкальному фестивалю в Юрмале создали сценические костюмы для прославленной латвийской певицы и иконы стиля Лаймы Вайкуле. На открытии выставки «Лайма Вайкуле. Наряды дивы», которое состоялось 12 июня в торговом центре Spice, присутствовала, естественно, и сама звезда сцены, и авторы ее новых костюмов и украшений - известные латвийские дизайнеры Александр Павлов (Alexander Pavlov), Наталия Янсоне (Natālija Jansone), Amoralle, Арвилс Линде и Лаура Селецка (Sofia Lark).

В рамках подготовки к фестивалю Laima Rendez Vous Jūrmala 2017, который с 20 по 23 июля будет проходить в нашем городе-курорте, его хозяйка Лайма Вайкуле решила осуществить интересную творческую задумку.

«У нас в Латвии прекрасные дизайнеры.

Выставка в торговом центре Spice — это своеобразная встреча и сотрудничество творческих людей, с ее помощью я хотела бы способствовать популяризации латвийских модельеров во всем мире,

большей узнаваемости их имен», — отметила, как всегда, элегантная знаменитость.

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«Лайма Вайкуле - одна из самых ярких личностей на сцене, которая отличается изысканным вкусом и оригинальным стилем. С 12 июня по 18 июля все желающие смогут полюбоваться на костюмы звезды в торговом центре Spice, - говорит организатор выставки, директор торгового центра Spice Ивета Лаце.

Восхитительная и неподражаемая Лайма Вайкуле своим обаянием и шармом вдохновляет не только на создание музыки, но и модных шедевров. Представленные на выставке семь комплектов костюмов и украшений ждут своего звездного часа.

Интрига заключается в том, какой наряд звезда выберет для конкретного выхода на сцену в Юрмале и как она будет выглядеть в работах латвийских дизайнеров.

Ждем начала фестиваля Laima Rendez Vous Jūrmala 2017. А пока смотрим яркие фото с открытия выставки в нашей галерее!

































































































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Aizvērt Сценические костюмы Лаймы Вайкуле Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto











































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