Не упадите только! Более странного купальника мы еще не видели

На днях внимание зарубежных СМИ привлекло весьма необычное творение модной марки Beloved Shirts — слитный купальник с принтом в виде... волосатой мужской груди (и спины, между прочим, тоже). Креативная команда бренда придумала даже слоган для своей новинки, который звучит так: «Заставь парней у бассейна воскликнуть «Что за…?».

Новый купальник Beloved Shirts натуралистично (как отмечают многие - до отвращения!) повторяет анатомию мужского тела и выпускается в нескольких расцветках.

Стоит это «модное чудо» относительно недорого — $44,95 со скидкой — и предназначено, судя по всему, для очень смелых девушек без комплексов.

А вы рискнете взять в отпуск такую новинку?

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👉🏻WIN THIS SUIT👈🏻 Our Sexy Chest Swimsuit has been everywhere lately, and we think you deserve your own. Just follow the steps below and you could win one in the size and shade of your choice. All you have to do is: 1️⃣Follow us 2️⃣Repost this photo with the hashtag #BelovedShares 3️⃣Comment DONE below so we can look for your entry A post shared by Beloved Shirts (@belovedshirts) on Jun 12, 2017 at 11:23am PDT

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Фото: instagram.com/belovedshirts

Фото: instagram.com/belovedshirts

Видео:

Make 'em say WTF 🌎FREE US shipping 👌🏻Link in bio A post shared by Beloved Shirts (@belovedshirts) on Jun 7, 2017 at 12:37pm PDT

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