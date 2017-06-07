Не упадите только! Более странного купальника мы еще не видели

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Brock Jones/Scanpix

На днях внимание зарубежных СМИ привлекло весьма необычное творение модной марки Beloved Shirts — слитный купальник с принтом в виде... волосатой мужской груди (и спины, между прочим, тоже). Креативная команда бренда придумала даже слоган для своей новинки, который звучит так: «Заставь парней у бассейна воскликнуть «Что за…?».

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Новый купальник Beloved Shirts натуралистично (как отмечают многие - до отвращения!) повторяет анатомию мужского тела и выпускается в нескольких расцветках.

Стоит это «модное чудо» относительно недорого — $44,95 со скидкой — и предназначено, судя по всему, для очень смелых девушек без комплексов.

А вы рискнете взять в отпуск такую новинку?

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Фото: instagram.com/belovedshirts

Фото: instagram.com/belovedshirts

Видео:

Make 'em say WTF 🌎FREE US shipping 👌🏻Link in bio

A post shared by Beloved Shirts (@belovedshirts) on

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