В списке самых сексуальных женщин мира по версии журнала «Maxim» модель из Латвии

Британский мужской журнал «Maxim» еще в мае назвал самую сексуальную женщину мира. В этом году этот титул получила американская модель Хейли Болдуин (Hailey Baldwin). Наконец, опубликован весь ТОП-100, и в него попала латвийская модель Лана Закоцела, пишет Apollo.

Лане 29 лет, она родилась в Даугавпилсе. «Maxim» сообщает, что в 16 лет девушка переехала в Великобританию.

Она работала в основном в Европе и США. Позировала крупнейшим престижным журналам мод, а также в 2017 году была на обложке майского номера «Maxim».

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Имя латвийской модели в списке самых сексуальных женщин мира находится рядом с популярными моделями, актрисами и певицами, среди которых, например, Кендалл и Кайли Дженнер, Кристи Тейген, Адриана Лима, Алисия Викандер, Эмма Уотсон, Дакота Джонсон, Эмма Стоун и другие.

So happy to share my new May 2017 cover for @maximmag Special thank you to the best photographer and my favourite person ever @gilles_bensimon and my 💖 @alikavoussi for making this happen! Make sure you get your copy!! A post shared by Lana Zakocela (@lanazakocela) on Apr 15, 2017 at 9:04am PDT

Obsessed with my make up today 🔥🔥🔥@makeupbymario #secretproject A post shared by Lana Zakocela (@lanazakocela) on Apr 24, 2017 at 5:30pm PDT

Sunday Rumba 💃🏻🐒 A post shared by Lana Zakocela (@lanazakocela) on May 21, 2017 at 2:02pm PDT

Back in time ☂️☂️☂️ A post shared by Lana Zakocela (@lanazakocela) on May 24, 2017 at 4:52pm PDT

Feels like home!! Forests are my fav thing on earth!🌳🌳 🌳 ❤️❤️❤️ #miss my home #Latvia A post shared by Lana Zakocela (@lanazakocela) on Jun 7, 2017 at 11:51am PDT

#sundays like 🤦🏼‍♀️ A post shared by Lana Zakocela (@lanazakocela) on Mar 19, 2017 at 12:58pm PDT

So excited! Can't wait for you guys to see my next project 😁!!! 💗💗💗 @alikavoussi @thelionsny A post shared by Lana Zakocela (@lanazakocela) on Feb 28, 2017 at 10:17am PST

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