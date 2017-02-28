В списке самых сексуальных женщин мира по версии журнала «Maxim» модель из Латвии

Британский мужской журнал «Maxim» еще в мае назвал самую сексуальную женщину мира. В этом году этот титул получила американская модель Хейли Болдуин (Hailey Baldwin). Наконец, опубликован весь ТОП-100, и в него попала латвийская модель Лана Закоцела, пишет Apollo.
Лане 29 лет, она родилась в Даугавпилсе. «Maxim» сообщает, что в 16 лет девушка переехала в Великобританию.
Она работала в основном в Европе и США. Позировала крупнейшим престижным журналам мод, а также в 2017 году была на обложке майского номера «Maxim».
Имя латвийской модели в списке самых сексуальных женщин мира находится рядом с популярными моделями, актрисами и певицами, среди которых, например, Кендалл и Кайли Дженнер, Кристи Тейген, Адриана Лима, Алисия Викандер, Эмма Уотсон, Дакота Джонсон, Эмма Стоун и другие.
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