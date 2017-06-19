Почему один из самых знаменитых нарядов принцессы Дианы называют «платьем мести»

В 20-летнюю годовщину смерти принцессы Дианы СМИ все чаще вспоминают интересные, неожиданные и даже шокирующие моменты из жизни матери наследников британской короны, королевы сердец и признанной иконы стиля. Знали ли вы, например, что один из ее самых знаменитых нарядов окрестили «платьем мести»?

1994 год. Вечеринка журнала Vanity Fair в лондонской галерее современного искусства The Serpentine. Приглашенные томятся в ожидании главной звездной гостьи вечера — принцессы Дианы, тогда еще законной супруги принца Чарльза. И вот она появляется — в эффектном черном платье, созданном греческим дизайнером Кристиной Стамболиан.

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Приближенные к королевской особе были удивлены ее выбором, ведь она планировала появиться на вечере в совершенно другом наряде — от Valentino.

Но, как стало известно спустя годы, Диана передумала в самый последний момент. После того, как ее муж принц Чарльз официально признался в интрижке с Камиллой Паркер-Боулз.



















































Aizvērt Принцесса Уэльская Диана AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA







Облегающий наряд с откровенным вырезом ждал своего часа три года. Все это время Диана не осмеливалась надеть его, считая слишком откровенным.

Но в тот вечер, по словам стилиста принцессы Анны Харви, «она решила выглядеть на миллион долларов. И у нее это получилось».

Этот наряд сегодня называют одним из знаковых в модной истории леди Ди и именуют его не иначе как «платье мести». По мнению экспертов, оно стало неким символом того, что в любой ситуации женщина должна выглядеть ослепительно.





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