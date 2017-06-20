Корабли на пальце, которые могут уплыть с вами

 

Фото: Пресс-фото

С 7 сентября по 4 октября 2017 года в Риге, в выставочном зале Дома Европейского Союза, будет проходить выставка Анны Фаныгиной - νεῶν κατάλογος («Список кораблей»*), сообщили Русскому TVNET организаторы.

На выставке будут представлены пятьдесят колец из серебра и электрума, сплава золота и серебра. Каждое из них наделено своим «водным знаком» – греческой цитатой или словом о простых и нужных во все времена вещах – попутном ветре, полных парусах, смелости, любви и радости. Каждое кольцо как символ маленького корабля, который может уплыть с вами и остаться на руке добрым товарищем в волнах повседневных забот и стремлений.

Отдельные слова и цитаты из Гомера, Софокла, Лукиана на древнегреческом выполнены в технике микро-гравировки, а из камней в коллекции использованы самые «морские» – преимущественно аквамарины, а также гелиодоры, топазы и кварцы.

Реклама

С момента создания Анной Фаныгиной марки украшений VERBA («слова»), ее визитной карточкой и неотъемлемой частью стали надписи на латыни. И теперь, когда история марки насчитывает более десяти лет, возникла долгожданная греческая коллекция, и пусть это будет началом нового захватывающего путешествия.

Эта коллекция уже совершила несколько путешествий и была успешно представлена за пределами Латвии в Санкт-Петербурге, Вильнюсе, Паланге, Амстердаме, Мюнхене и Адрии (Италия), и, наконец, будет представлена в Риге.

Выставка будет проходить с 7 сентября по 4 октября.

Анна Фаныгина – латвийский дизайнер украшений, основатель ювелирной марки VERBA. Работы Анны находятся в собрании Латвийского Музея декоративного искусства и дизайна, а также в коллекции IMAGO MUNDI Лучано Бенеттона.

* «Список кораблей» – название II песни «Илиады» Гомера.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 26800 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 130000 EUR

reklama.vesti.lv

12-летний латвиец стал чемпионом Европы по Муай Тай Новости

12-летний латвиец стал чемпионом Европы по Муай Тай

ВИДЕО: Вайкуле спела на латышском в эфире российского канала Showbiz

ВИДЕО: Вайкуле спела на латышском в эфире российского канала

На пароме Tallink у пассажира украли чемодан с 700 000 евро Новости

На пароме Tallink у пассажира украли чемодан с 700 000 евро

Ученые выяснили, когда солнце уничтожит человечество Hi-Tech

Ученые выяснили, когда солнце уничтожит человечество

Сколько туристы платят за пьяный дебош в Риге? Новости

Сколько туристы платят за пьяный дебош в Риге?

Индустрия моды

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SAP KONSULTANTS - INFORMĀCIJAS ...
SAP KONSULTANTS - INFORMĀCIJAS ...
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
PROJEKTU SASKAŅOŠANAS SPECIĀLI ...
PROJEKTU SASKAŅOŠANAS SPECIĀLI ...
DIREKTORA/ VADĪTĀJA ASISTENTU/- ...
DIREKTORA/ VADĪTĀJA ASISTENTU/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 