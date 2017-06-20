Корабли на пальце, которые могут уплыть с вами

С 7 сентября по 4 октября 2017 года в Риге, в выставочном зале Дома Европейского Союза, будет проходить выставка Анны Фаныгиной - νεῶν κατάλογος («Список кораблей»*), сообщили Русскому TVNET организаторы.

На выставке будут представлены пятьдесят колец из серебра и электрума, сплава золота и серебра. Каждое из них наделено своим «водным знаком» – греческой цитатой или словом о простых и нужных во все времена вещах – попутном ветре, полных парусах, смелости, любви и радости. Каждое кольцо как символ маленького корабля, который может уплыть с вами и остаться на руке добрым товарищем в волнах повседневных забот и стремлений.

Отдельные слова и цитаты из Гомера, Софокла, Лукиана на древнегреческом выполнены в технике микро-гравировки, а из камней в коллекции использованы самые «морские» – преимущественно аквамарины, а также гелиодоры, топазы и кварцы.

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С момента создания Анной Фаныгиной марки украшений VERBA («слова»), ее визитной карточкой и неотъемлемой частью стали надписи на латыни. И теперь, когда история марки насчитывает более десяти лет, возникла долгожданная греческая коллекция, и пусть это будет началом нового захватывающего путешествия.

Эта коллекция уже совершила несколько путешествий и была успешно представлена за пределами Латвии в Санкт-Петербурге, Вильнюсе, Паланге, Амстердаме, Мюнхене и Адрии (Италия), и, наконец, будет представлена в Риге.

Выставка будет проходить с 7 сентября по 4 октября.

Анна Фаныгина – латвийский дизайнер украшений, основатель ювелирной марки VERBA. Работы Анны находятся в собрании Латвийского Музея декоративного искусства и дизайна, а также в коллекции IMAGO MUNDI Лучано Бенеттона.

* «Список кораблей» – название II песни «Илиады» Гомера.