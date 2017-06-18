«Самый красивый преступник США» вышел на подиум

Джереми Микс
 

Джереми Микс. Фото: REUTERS/Scanpix

Модель Джереми Микс, которого СМИ называют самым красивым преступником Америки, произвел фурор на Неделе моды в Милане, пишет Huffington Post.

Мужчина получил широкую известность в сети в 2014 году благодаря снимку после задержания за незаконное хранение оружия. В прошлом году он вышел из тюрьмы и сразу начал покорять Instagram, а затем перешел на подиум.

В Милане Микс принял участие в показе бренда Philipp Plein. На подиуме он представил несколько моделей из новой коллекции.

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Fashion week in Milan ! @philippplein78

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Ранее он уже участвовал в показе зимой 2017 года, а в начале июня официально стал лицом Philipp Plein.

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