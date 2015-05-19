Лера Кудрявцева напугала поклонников размером своих губ

Популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева, возможно, сама того не желая, подала повод для бурного обсуждения своей внешности. На появившемся на днях в Сети снимке известная блондинка на себя не похожа - в глаза сразу бросается, насколько непропорционально увеличились у нее губы.
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49-летняя певица Валерия разместила на своей страничке Instagram совместное фото с подругой - 46-летней телеведущей Лерой Кудрявцевой. Этот снимок вызвал весьма неоднозначную реакцию среди пользователей Сети.
Поклонники посоветовали Лере больше не прибегать к инъекциям филлеров, с которыми, по их мнению, она явно переборщила
- ее губы стали выглядеть совершенно неестественно и даже неэстетично.
В адрес Кудрявцевой посыпались настолько едкие и нелицеприятные слова, что Валерии пришлось отключить функцию, разрешающую комментировать этот пост.
Instagram:
Напомним, что в феврале этого года Лера Кудрявцева заявила в интервью изданию Woman's Day, что не прибегает к услугам пластических хирургов и вообще ничего специально не делает, чтобы выглядеть молодо и красиво.
«Никогда не сидела на диетах, не хожу в спортзал. Я настолько ленивый человек, что даже к косметологу не хожу»,
- отметила тогда звезда российского телевидения.
Ну а что тогда случилось с губами? Вряд ли такое могло произойти само собой.
Кстати, судя по фотографиям Леры в юности, ее губы раньше выглядели гораздо более натурально.
Instagram:
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