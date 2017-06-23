Самые модные очки этого лета видели? Их носит Селин Дион

Канадская певица Селин Дион благодаря своему потрясающему голосу покорил сердца миллионов любителей музыки по всему миру. А вот ее стиль до недавнего времени чаще подвергался резкой критике со стороны модных экспертов и простых обывателей. Но сегодня 49-летняя знаменитость выглядит круче и стильнее многих известных fashionistas - она восхитительна!

В рамках своего очередного гастрольного турне Селин Дион сейчас находится в Париже. Именно там ее и подловили папарацци выходящей из фешенебельного отеля.

«Lady in pink!» - воскликнули сраженные элегантным и нежным образом звезды фотографы и защелкали камерами, фиксируя каждый ее шаг.

Яркие платья от Gucci, высоченные платформы Balenciaga, толстовки Vetements с собственным портретом - новый стилист Селин Дион заказывает ей самые трендовые наряды и аксессуары. Вот и для поездки в Париж он собрал для певицы ультрамодный гардероб.

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И несомненным его украшением стал комплект из коллекции авангардной марки Dice Kayek - полупрозрачная блуза, юбка-карандаш и расшитое мелкими бусинками пальто.

Всю эту красоту в нежно-розовой цветовой гамме дополнили туфли Casadei, сумка Saint Laurent Paris, а завершили образ весьма необычные солнцезащитные очки Christian Dior.

Классическая модель «авиаторов» смотрится ультрамодно, благодаря вставкам из золотистого металла в виде горизонтальных полосок, которые создают гипнотизирующий эффект. И обратите внимание на цвет линз — они тоже розовые.

Fashion-эксперты уже успели оценить эту дизайнерскую находку, назвав аксессуар, которому отдала предпочтение Селин Дион, «самыми модными очками лета 2017».

Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

Фото: InSight media/Vida Press



















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