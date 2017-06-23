Самые модные очки этого лета видели? Их носит Селин Дион

 

Фото: Splash/Vida Press

Канадская певица Селин Дион благодаря своему потрясающему голосу покорил сердца миллионов любителей музыки по всему миру. А вот ее стиль до недавнего времени чаще подвергался резкой критике со стороны модных экспертов и простых обывателей. Но сегодня 49-летняя знаменитость выглядит круче и стильнее многих известных fashionistas - она восхитительна!

Еще по этой теме

В рамках своего очередного гастрольного турне Селин Дион сейчас находится в Париже. Именно там ее и подловили папарацци выходящей из фешенебельного отеля.

«Lady in pink!» - воскликнули сраженные элегантным и нежным образом звезды фотографы и защелкали камерами, фиксируя каждый ее шаг.

Яркие платья от Gucci, высоченные платформы Balenciaga, толстовки Vetements с собственным портретом - новый стилист Селин Дион заказывает ей самые трендовые наряды и аксессуары. Вот и для поездки в Париж он собрал для певицы ультрамодный гардероб.

Реклама

И несомненным его украшением стал комплект из коллекции авангардной марки Dice Kayek - полупрозрачная блуза, юбка-карандаш и расшитое мелкими бусинками пальто.

Всю эту красоту в нежно-розовой цветовой гамме дополнили туфли Casadei, сумка Saint Laurent Paris, а завершили образ весьма необычные солнцезащитные очки Christian Dior.

Классическая модель «авиаторов» смотрится ультрамодно, благодаря вставкам из золотистого металла в виде горизонтальных полосок, которые создают гипнотизирующий эффект. И обратите внимание на цвет линз — они тоже розовые.

Fashion-эксперты уже успели оценить эту дизайнерскую находку, назвав аксессуар, которому отдала предпочтение Селин Дион, «самыми модными очками лета 2017».

Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

Фото: InSight media/Vida Press

Певица Селин Дион

Фото: Певица Селин Дион0

Еще по этой теме
ФОТО: Летний образ нестареющей Джулианны Мур

ФОТО: Летний образ нестареющей Джулианны Мур

Неожиданно, но как классно! Виктория Бекхэм удивила ярким образом

Неожиданно, но как классно! Виктория Бекхэм удивила ярким образом

Ах как легко и сочно: милейший летний образ Хилари Дафф

Ах как легко и сочно: милейший летний образ Хилари Дафф


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 165000 EUR
Дом
Дом, Katvaru pag., 350000 EUR
Квартира
Квартира, Mārupe, 151900 EUR

reklama.vesti.lv

Магазин Maxima поставил клиентов в неудобное положение Новости

Магазин Maxima поставил клиентов в неудобное положение

Как обычная процедура может «влететь в копеечку» Новости

Как обычная процедура может «влететь в копеечку»

Два индийца перепугали рижан Новости

Два индийца перепугали рижан

ФОТО: 18-летняя внучка Владимира Высоцкого восхищает красотой Showbiz

ФОТО: 18-летняя внучка Владимира Высоцкого восхищает красотой

На улице Бикерниеку сгорели шесть автомобилей Новости

На улице Бикерниеку сгорели шесть автомобилей

Индустрия моды

Знаменитости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BUSINESS SUPPORT SPECIALIST
BUSINESS SUPPORT SPECIALIST
LABORATORIJAS IEKĀRTU RAŽOŠANA ...
LABORATORIJAS IEKĀRTU RAŽOŠANA ...
SISTĒMU ANALĪTIĶI - IEPIRKUMU SP ...
SISTĒMU ANALĪTIĶI - IEPIRKUMU SP ...
BIROJA VADĪTĀJS/-A
BIROJA VADĪTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 