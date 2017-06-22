Близится ночь Лиго: как нарядиться на праздник

 

Фото: TVNET

Уже завтра нас ждет самая волшебная ночь в году, когда могут произойти совершенно непредсказуемые вещи! Надо быть готовыми ко всему, а следовательно, и наряд на Лиго стоит подобрать удобный, соответствующий вашему стилю и в то же время с изюминкой. Вот несколько идей для вдохновения от Egoiste - смотрите фото в нашей галерее!

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