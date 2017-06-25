Лена Ленина о модных тенденциях в свадебном маникюре

Свадебная церемония считается самой консервативной из всех человеческих традиций, но даже белые платья невест регулярно меняются под веяниями моды. Так же, как и украшения, прически и даже свадебный маникюр. Мы попросили королеву маникюра и высоких причесок, владелицу сети франшиз-студий маникюра Лену Ленину рассказать нам о самых последних тенденциях в свадебном маникюре.

Лена Ленина: «Модные свадебные стилисты предпочитают сдержанный свадебный летний маникюр 2017- аккуратный и не перегруженный чрезмерными красками, блестками или стразами.

Современная свадебная форма для ногтей стала овальной или миндалевидной, а вот квадрат или прямоугольник лучше оставить в прошлом.

Первое место среди свадебных маникюров занимает, конечно, же френч.

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Современная классика позволяет модные акценты в этом традиционном nail-решении. Например,

вместо обычного френча с белой улыбкой на кончике ногтя возможен френч-омбре, который смотрится более выигрышно и очень уместно в день свадьбы.

Или на одном из безымянных ноготков, на котором будет красоваться обручальное кольцо, - стразы, камни или блестки. А вместо классического омбре с горизонтальным переходом можно сделать вертикальный переход - этот прием позволит визуально удлинить ногтевую пластину.

Фото: instagram.com/lenaleninaofficial

Маникюр с использованием кружевного nail-арта очень популярен у невест-модниц. Причем кружевной рисунок может быть выполнен как вручную, так и переведен при помощи штамповки.

Такой маникюр безупречно подойдет образу невесты в кружевном свадебном платье, но лучше кружевом выделять не все ногти, а лишь несколько,

остальные же покрыть однотонным лаком.

Фото: instagram.com/lenaleninaofficial

А еще молодым невестам понравится новая модная тенденция - нюдовый маникюр.

Маникюр светлых пастельных и светло-пудровых оттенков визуально удлиняет пальчики, что делает любую девушку сексуально привлекательнее.

А это очень важно в первую брачную ночь. Матовый нюдовый маникюр можно чередовать с глянцевыми дизайнами на ногтях. А чтобы придать ему торжественности, тможно украсить пару ноготков стразами.

Фото: instagram.com/lenaleninaofficial

Среди других модных тенденций свадебного сезона можно отметить кварцевый маникюр, когда покрытие на ногтях похоже на полупрозрачные прожилки кварцевого камня.

Такой nail-дизайн выглядит очень мечтательно и нежно. Кварц – минерал, который заряжает энергией любви.

Такой маникюр отлично смотрится в светлых оттенках от белого и бежевого до светло-розового.

Фото: instagram.com/lenaleninaofficial

Маникюр с художественной росписью подойдет для свадьбы, которую вы планируете провести в русско-народном стиле с тематическими костюмами для гостей. На таком маникюре можно создать любой рисунок и даже целые картины художников в миниатюре.

Фото: instagram.com/lenaleninaofficial

Цветочный маникюр - один из новых фаворитов свадебного дизайна для ногтей. Для образа невесты можно выбирать изображения любых белых цветов и покрывать ими все ногти: орхидеи, лилии, розы, фрезии, гибискус. Новый тренд - маникюр с настоящими цветами.

Для этот годятся любые очень мелкие засушенные цветы или лепестки, например, те, которые используются для украшений букетов - ажурные гипсофилы.

Для выполнения такого дизайна, сначала необходимо высушить цветы, а затем перед топовым покрытием прикрепить их на ногти».

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