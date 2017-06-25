Лена Ленина о модных тенденциях в свадебном маникюре

Лена Ленина
 

Лена Ленина. Фото: instagram.com/lenaleninaofficial

Свадебная церемония считается самой консервативной из всех человеческих традиций, но даже белые платья невест регулярно меняются под веяниями моды. Так же, как и украшения, прически и даже свадебный маникюр. Мы попросили королеву маникюра и высоких причесок, владелицу сети франшиз-студий маникюра Лену Ленину рассказать нам о самых последних тенденциях в свадебном маникюре.

Еще по этой теме

Лена Ленина: «Модные свадебные стилисты предпочитают сдержанный свадебный летний маникюр 2017- аккуратный и не перегруженный чрезмерными красками, блестками или стразами.

Современная свадебная форма для ногтей стала овальной или миндалевидной, а вот квадрат или прямоугольник лучше оставить в прошлом.

Первое место среди свадебных маникюров занимает, конечно, же френч.

Реклама

Современная классика позволяет модные акценты в этом традиционном nail-решении. Например,

вместо обычного френча с белой улыбкой на кончике ногтя возможен френч-омбре, который смотрится более выигрышно и очень уместно в день свадьбы.

Или на одном из безымянных ноготков, на котором будет красоваться обручальное кольцо, - стразы, камни или блестки. А вместо классического омбре с горизонтальным переходом можно сделать вертикальный переход - этот прием позволит визуально удлинить ногтевую пластину.

Фото: instagram.com/lenaleninaofficial

Маникюр с использованием кружевного nail-арта очень популярен у невест-модниц. Причем кружевной рисунок может быть выполнен как вручную, так и переведен при помощи штамповки.

Такой маникюр безупречно подойдет образу невесты в кружевном свадебном платье, но лучше кружевом выделять не все ногти, а лишь несколько,

остальные же покрыть однотонным лаком.

Фото: instagram.com/lenaleninaofficial

А еще молодым невестам понравится новая модная тенденция - нюдовый маникюр.

Маникюр светлых пастельных и светло-пудровых оттенков визуально удлиняет пальчики, что делает любую девушку сексуально привлекательнее.

А это очень важно в первую брачную ночь. Матовый нюдовый маникюр можно чередовать с глянцевыми дизайнами на ногтях. А чтобы придать ему торжественности, тможно украсить пару ноготков стразами.

Фото: instagram.com/lenaleninaofficial

Среди других модных тенденций свадебного сезона можно отметить кварцевый маникюр, когда покрытие на ногтях похоже на полупрозрачные прожилки кварцевого камня.

Такой nail-дизайн выглядит очень мечтательно и нежно. Кварц – минерал, который заряжает энергией любви.

Такой маникюр отлично смотрится в светлых оттенках от белого и бежевого до светло-розового.

Фото: instagram.com/lenaleninaofficial

Маникюр с художественной росписью подойдет для свадьбы, которую вы планируете провести в русско-народном стиле с тематическими костюмами для гостей. На таком маникюре можно создать любой рисунок и даже целые картины художников в миниатюре.

Фото: instagram.com/lenaleninaofficial

Цветочный маникюр - один из новых фаворитов свадебного дизайна для ногтей. Для образа невесты можно выбирать изображения любых белых цветов и покрывать ими все ногти: орхидеи, лилии, розы, фрезии, гибискус. Новый тренд - маникюр с настоящими цветами.

Для этот годятся любые очень мелкие засушенные цветы или лепестки, например, те, которые используются для украшений букетов - ажурные гипсофилы.

Для выполнения такого дизайна, сначала необходимо высушить цветы, а затем перед топовым покрытием прикрепить их на ногти».

Еще по этой теме
Этот трюк поможет сделать идеальный аккуратный маникюр

Этот трюк поможет сделать идеальный аккуратный маникюр

Ставим многоточие: оригинальный маникюр в технике Paint Point

Ставим многоточие: оригинальный маникюр в технике Paint Point

Владелица более 200 салонов маникюра Лена Ленина делает это на полу

Владелица более 200 салонов маникюра Лена Ленина делает это на полу


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR
Дом
Дом, Tīraine, 279000 EUR

reklama.vesti.lv

Экстремалы показали трюк над 240-метровым ущельем Hi-Tech

Экстремалы показали трюк над 240-метровым ущельем

Джоан Роулинг рассказала о другом Гарри Поттере Showbiz

Джоан Роулинг рассказала о другом Гарри Поттере

Режиссер «Звездных войн» снял «самый ненавидимый» фильм года Showbiz

Режиссер «Звездных войн» снял «самый ненавидимый» фильм года

Сгорел автобус, перевозивший детскую футбольную команду Новости

Сгорел автобус, перевозивший детскую футбольную команду

«Лиго! Лиго! Сталину! Лиго!», или Янов день по-советски Новости

«Лиго! Лиго! Сталину! Лиго!», или Янов день по-советски

Свадьба

Красота

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
SAP CONSULTANT - INFORMATION ...
SAP CONSULTANT - INFORMATION ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 