Возьмите на заметку! Уличный стиль посетителей Недели моды в Париже

Фото: Vida Press

Как известно, в столице Франции на прошлой неделе открылась Неделя моды для мужчин, в рамках которой фэшн-блогеры, журналисты и известные в обществе персоны посещают эксклюзивные показы мод. И, кстати, ознакомиться с новейшими тендециями в фэшн-индустрии можно не только, посетив модные дефиле, но и просто прогуляшись в эти дни по улицам Парижа, куда съехались многочисленные гости Недели моды. Смотрите фото в нашей галерее!