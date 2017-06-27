Возьмите на заметку! Уличный стиль посетителей Недели моды в Париже

Как известно, в столице Франции на прошлой неделе открылась Неделя моды для мужчин, в рамках которой фэшн-блогеры, журналисты и известные в обществе персоны посещают эксклюзивные показы мод. И, кстати, ознакомиться с новейшими тендециями в фэшн-индустрии можно не только, посетив модные дефиле, но и просто прогуляшись в эти дни по улицам Парижа, куда съехались многочисленные гости Недели моды. Смотрите фото в нашей галерее!
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